Κόσμος

Ουκρανία - ΕΕ: Οι πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίστηκε στο έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. "Πυρά" από τον Γάλλο ΥΠΕΞ στον Πούτιν.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα ένα «πακέτο κυρώσεων», «ομόφωνα», σε βάρος της Ρωσίας, οι οποίες θα την «πονέσουν πολύ», μετά την απόφασή της να αναγνωρίσει τα αυτονομιστικά εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε σε ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων ομόφωνα», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών των 27 στο Παρίσι.

Αυτές οι κυρώσεις, που πρέπει επίσης να υιοθετηθούν επισήμως προκειμένου να τεθούν σε ισχύ, «θα πληγώσουν πολύ τη Ρωσία», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, επισημαίνοντας πως το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζα) θα στοχεύσουν κυρίως τους 351 Ρώσους βουλευτές της Δούμας, που υπερψήφισαν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αυτονομιστικών εδαφών.

«Οι κυρώσεις θα στοχεύουν, επίσης, 27 πρόσωπα και οντότητες, που συμβάλλουν στην υπονόμευση ή στο να απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, η κυριαρχία της και η ανεξαρτησία της», είπε ακόμη ο Μπορέλ, αναφερόμενος σε «παράγοντες του τομέα της άμυνας, που διαδραματίζουν έναν ρόλο στην εισβολή εναντίον της χώρας», «εκείνους που εξαπέλυσαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης εναντίον της Ουκρανίας» και «τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τους Ρώσους αξιωματούχους και άλλες επιχειρήσεις σε αυτά τα εδάφη».

Η ΕΕ σκοπεύει, επιπλέον, να στοχοθετήσει «τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο περιοχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και εντέλει «την ικανότητα του ρωσικού κράτους και της κυβέρνησής του να έχουν πρόσβαση στην χρηματοπιστωτική αγορά μας και τις αγορές των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για την αναχρηματοδότηση του χρέους του», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Οι κυρώσεις δεν έχουν θαυματουργά αποτελέσματα. Όμως, οι κυρώσεις, αυτό θα κάνει κακό οικονομικά και θα κάνει κακό στους ανθρώπους που αφορούν», επισήμανε ο Μπορέλ, υπογραμμίζοντας πως τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν να κρατήσουν στη φαρέτρα τους «άλλα πολεμοφόδια (…) για να απαντήσουν σε νέες ενέργειες εκ μέρους της Ρωσίας», διότι «η ιστορία δεν έχει τελειώσει».

«Αυτή η αποφασιστικότητα αφήνει πάντα ανοικτή την πόρτα της διπλωματίας», διαβεβαίωσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι «όλες οι διπλωματικές προσπάθειες (…) έπεσαν πάνω σε τοίχο» τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δεν τιμά πλέον την υπογραφή της Ρωσίας», δήλωσε, προσθέτοντας πως η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στο Παρίσι με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ ακυρώθηκε.

Σε αυτήν την υπόθεση, ο πρόεδρος Μακρόν, που έχει δεχθεί επικρίσεις από την αντιπολίτευση στη Γαλλία για τη μεσολάβησή του που δεν καρποφόρησε, «ανέλαβε τις ευθύνες του», σημείωσε ο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν. «Έκανε το καθήκον του για να πράξει τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί ο πόλεμος», τόνισε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών. «Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει τις μεθόδους, τον χαρακτήρα, τον κυνισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν… Δεν είναι αφελής σε αυτές τις συνομιλίες», διαβεβαίωσε.





Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: του έβγαλε το μάτι γιατί νόμιζε ότι τον... στραβοκοίταξε!

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 19623 νέα κρούσματα την Τρίτη

Δολοφονία στην Μεσσηνία: η νύφη συμμετείχε στο φόνο, ο γιός “ομολόγησε”