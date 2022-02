Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μερική επιστράτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει την έξοδο από την κρίση μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε μερική επιστράτευση, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι καλεί εφέδρους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ απέκλεισε για την ώρα το ενδεχόμενο γενικής επιστράτευσης, μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι στέλνει στρατιωτική δύναμη στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι εξακολουθεί να επιδιώκει την έξοδο από την κρίση μέσω της διπλωματικής οδού, χαιρέτισε την πρόθεση της Τουρκίας να συμμετάσχει σε πολυμερείς συνομιλίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Απευθυνόμενος προς τον ουκρανικό λαό, μετά τη διακομματική συνάντηση στο κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα «οικονομικού πατριωτισμού» που περιλαμβάνει κίνητρα για την εγχώρια παραγωγή και μείωση του ΦΠΑ στη βενζίνη.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ένας Ουκρανός στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε» στην περιοχή του Λουχάνσκ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Πάβλο Κόβαλτσουκ, χωρίς να διευκρινίσει πού τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι.

Έπειτα από τη συνεχή κλιμάκωση των προηγούμενων ημερών, οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο σήμερα για «σχετική ηρεμία» στη γραμμή του μετώπου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν πάντως να εκτοξεύονται βλήματα σε πολλούς τομείς του Λουχάνσκ.

Από τις αρχές του έτους στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί οκτώ στρατιώτες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και ένας πολίτης, σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις των αυτονομιστών, κυρίως από πυρά του πυροβολικού. Το 2021, σύμφωνα πάντα με τον ουκρανικό στρατό, σκοτώθηκαν 66 στρατιώτες στις δύο «δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επισήμως νωρίτερα σήμερα ότι συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τις δύο περιοχές, τις οποίες αναγνώρισε χθες ως ανεξάρτητα κράτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Δένδιας για ελληνική μειονότητα: Ζητάμε την προστασία της

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 19623 νέα κρούσματα την Τρίτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…