Ρωσία: Στρατιωτικά φορτηγά κατευθύνονται στα σύνορα με την Ουκρανία

Πάνω από 100 στρατιωτικά φορτηγά ετοιμάζονται να περάσουν τα σύνορα σύμφωνα με πληροφορίες. Εκρηκτικό το κλίμα στην περιοχή με τη Μόσχα να αποσύρει τους διπλωμάτες της από την Ουκρανία. Στήριξη στην Ουκρανία δηλώνει το ΝΑΤΟ.

Μια στρατιωτική αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από περισσότερα από 100 φορτηγά γεμάτα με στρατιώτες θεάθηκε να κατευθύνεται προς τα ουκρανικά σύνορα, στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, λίγο μετά το "ναι" του κοινοβουλίου για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε πως δεν έχει σκοπό να στείλει άμεσα στρατιώτες στο Ντονμπάς.

«Δεν είπα ότι ο στρατός θα πάει τώρα όπου να ’ναι» δήλωσε στους δημοσιογράφους, απαντώντας στο ερώτημα μέχρι πού μπορούν να φθάσουν οι Ρώσοι στρατιωτικοί στο Ντονμπάς. Παράλληλα όμως ξεκαθάρισε ότι «είναι εντελώς αδύνατον γενικά να προβλεφθεί κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο πιθανών ενεργειών στο Ντονμπάς, αυτό εξαρτάται από τη συγκεκριμένη κατάσταση που διαμορφώνεται επί τόπου, επί του πεδίου, όπως λέγεται».

ΝΑΤΟ: να κάνει "πίσω" η Μόσχα λέει ο Στόλτενμπερκ

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ισχυρή πολιτική στήριξη στην Ουκρανία και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για τη θωράκιση της Συμμαχίας μας, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, λίγο μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας που συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πιο επικίνδυνη στιγμή ασφαλείας των τελευταίων δεκαετιών. Τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει σταματήσει να σχεδιάζει μια ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία και κάλεσε τη Μόσχα να κάνει πίσω, λέγοντας ότι «ποτέ δεν είναι αργά για να μην γίνει επίθεση», να γίνει ένα βήμα προς τα πίσω και να δεσμευτούμε σε διάλογο.

«Το ΝΑΤΟ προτρέπει τη Ρωσία να επιλέξει το δρόμο της διπλωματίας», δήλωσε ο Γ.Γ. και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τη Ρωσία και να μιλήσουν με «καλή πίστη» για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Χαιρέτισε, εξάλλου, τις οικονομικές κυρώσεις που ανακοινώνονται σήμερα από πολλούς Νατοϊκούς συμμάχους, καθώς και την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης του North Stream II από τη γερμανική κυβέρνηση.

Ο Γ. Στόλτενμπεργκ δήλωσε, τέλος, ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να ενισχύσουν περαιτέρω την άμυνα της Συμμαχίας στην ανατολική πτέρυγα, εάν είναι αναγκαίο και ότι η δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ είναι σε ετοιμότητα για να υπερασπιστεί τους συμμάχους.

Η Μόσχα απομακρύνει τους διπλωμάτες της από την Ουκρανία

Η Ρωσία θα απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανία, το συντομότερο δυνατόν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρώτη προτεραιότητά μας είναι να μεριμνήσουμε για τους ρώσους διπλωμάτες και τους υπαλλήλους της πρεσβείας και των προξενείων μας. Προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή και την ασφάλειά τους, η ρωσική ηγεσία αποφάσισε να απομακρύνει το προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της στην Ουκρανία, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ρώσοι διπλωμάτες στην Ουκρανία έγιναν αποδέκτες προσωπικών «απειλών» και τα αυτοκίνητα ορισμένων πυρπολήθηκαν.

«Παρά τις υποχρεώσεις τους, βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα γεγονότα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

