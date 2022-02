Κοινωνία

Ραφήνα: Θρίλερ με πτώμα στην πλαζ

Σε ποιο συμπέρασμα οδηγούν τα πρώτα ευρήματα.

Συναγερμός σήμανε στις 8:00 το πρωί της Τετάρτης στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ραφήνας, όταν ειδοποιήθηκαν για σορό άνδρα που είχε ξεβράσει η θάλασσα στην πλαζ της Ραφήνας δίπλα στην εκβολή του Μεγάλου Ρέματος

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα άνδρες του Λιμενικού όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπίστωσαν πως πρόκειται για άνδρα, Έλληνα, περίπου 75 ετών, ο οποίος φαίνεται να έδωσε τέλος στη ζωή του καθώς στην τσέπη του βρέθηκε ένα σημείωμα.

Η σορός μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας, όπου και διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατος του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία του άνδρα είναι γνωστά στις Αρχές. Προανάκριση για το συμβάν θα διενεργήσει το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

