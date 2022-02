Κόσμος

Ισπανία: Δικαστήριο αφαίρεσε τη γονική μέριμνα από πατέρα τζιχαντιστή

Μια πρωτοφανή απόφαση έλαβε δικαστήριο της Ισπανίας, καθώς αποφάσισε να αφαιρέσει τη γονική μέριμνα από έναν πατέρα ο οποίος είχε καταδικαστεί για «συμμετοχή σε τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση».

Το δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε «την αφαίρεση της γονικής μέριμνας» από τον Ναμπίλ Μπενάθου επειδή καταδικάστηκε για «συμμετοχή σε τζιχαντιστική τρομοκρατική οργάνωση» καθώς επιχείρησε να «ριζοσπαστικοποιήσει» την ανήλικη κόρη του. Πολλά ΜΜΕ της Ισπανίας ανέφεραν ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που εκδίδεται τέτοια απόφαση.

Ο Ναμπίλ Μπενάθου συνελήφθη το 2014 και καταδικάστηκε το 2016 για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση», δηλαδή την «Ταξιαρχία Αλ Ανταλούς», η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα. Είχε την έδρα της στη Μαδρίτη και είχε ως αποστολή να στρατολογεί και να στέλνει στη Μέση Ανατολή «εθελοντές τζιχαντιστές» για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Την αφαίρεση της γονικής μέριμνας είχε ζητήσει η πρώην σύζυγος του Μπενάθου, η Ράκελ Αλόνσο, που στο μεταξύ ίδρυσε την Ένωση κατά της εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης και βοήθειας προς τα θύματα (ACREAVI) στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τους δικαστές, η κατάθεση της κόρης του Μπενάθου, η ηλικία της οποίας δεν διευκρινίστηκε, «επιβεβαιώνει την επιρροή του πατέρα στον Ι.Β.Α (σ.σ. τον γιο του), τον οποίο επιχείρησε να ριζοσπαστικοποιήσει», πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στη φυλακή.

Η κόρη, που αναφέρεται επίσης μόνο με τα αρχικά του ονόματός της, S.B.A, «αφηγήθηκε ότι της έλεγε ότι αν δεν ήταν μουσουλμάνα θα πήγαινε στην κόλαση, την αποκαλούσε μικρή μουσουλμάνα» και «της έλεγε ότι θα έπρεπε να προσεύχεται καθημερινά». Είπε επίσης ότι ήθελε να την υποχρεώσει να μάθει αραβικά και έλεγε στη μητέρα της ότι αν δεν προσευχόταν δεν έπρεπε να της δίνει φαγητό. Όταν ήταν πέντε ή έξι ετών, της είπε επίσης ότι έπρεπε να την παντρέψει.

