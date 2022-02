Life

“The 2Night Show” - Μαρίνα Σάττι: η καταγωγή και ο λόγος που δεν είχε δει τον πατέρα της 13 χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα παιδικά της χρόνια, το επώνυμο και την καταγωγή της. Για ποιον λόγο ντρεπόταν να την πάρει ο πατέρας της από το φροντιστήριο.

Η Μαρίνα Σάττι βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης.

Η τραγουδίστρια μίλησε για όλους και για όλα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην καταγωγή και το επώνυμό της, τη ζωή της στην Κρήτη αλλά και τον λόγο που έκανε να δει 13 χρόνια τον πατέρα της.

Αρχικά ανέφερε η Μαρίνα Σάττι: «Ο πατέρας μου είναι από το Σουδάν. Το Σάττι ειναι το αληθινό μας επίθετο, δεν το έχω αλλάξει. Μου στέλνουν ότι υπαρχει μια φυλή στην Ινδία αλλά δεν ξέρω περισσότερα. Έχω πάει αρκετές φορές στο Σουδάν και ήταν πολύ ωραία. Δύσκολα βέβαια τα πράγματα εκεί αυτή την περίοδο. Ο πατέρας μου ήρθε στην Ελλάδα να σπουδάσει Ιατρική, όπου και γνώρισε την μητέρα μου η οποία ήρθε στην Αθήνα από την Κρήτη, επίσης να σπουδάσει.

Έχω έναν αδερφό ο οποίος ζει στην Αγγλία και δουλεύει εκεί. Τον αγαπάω πάρα πολύ, όπως και αυτός εμένα. Είναι μικρότερος αλλά πάντα ήταν ο πιο… σοφός της σχέσης μας, με πρόσεχε και με συμβούλευε. Δεν ασχολείται με το τραγούδι, είναι δικηγόρος. Σπούδασα για τρία χρόνια αρχιτεκτονική, αλλά όσα έμαθα εκεί τα βλέπω μπροστά μου στη μουσική και τη σύνθεση. Μεγάλωσα στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά ηθελα να έρθω στην Αθήνα για να γίνω ηθοποιός.

Ντρεπόμουν να έρθει να με πάρει ο πατέρας μου από το φροντιστήριο. Είναι μαύρος στο δέρμα και δεν ήταν συνηθισμένο ειδικά τότε και στην Κρήτη να βλέπουν έναν μαύρο άνδρα. Η γιαγιά μου στο Ηράκλειο είδε πρώτη φορά μαύρο άνδρα από κοντά, όταν γνώρισε τον πατέρα μου. Θαυμάζω τη μαμά μου για εκείνη την εποχή. Σήμερα φυσικά είναι αστεία αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω αν τα παιδάκια στο σχολείο το έλεγαν για να σε πονέσουν, νομίζω πως απλά ήταν λίγο σκληρά. Τα Χριστούγεννα που πήγα στην Κρήτη κάναμε πρώτη φορά μετά το Λύκειο μια συνάντηση με τους συμμαθητές. Ήρθε ένας πολύ αγαπημένος συμμαθητής και μου είπε πόσο άσχημα ένιωσε όταν είδε να μιλώ για το bullying που δεχόμουν για τον πατέρα μου στο σχολείο. Ήταν ανάμεσα στα παιδιά που έκαναν σχόλια τότε».

Όσον αφορά τον λόγο που έκανε 13 χρόνια να δει τον πατέρα της ανέφερε η τραγουρίστρια: «Είχα να δω τον μπαμπά μου 13 χρόνια, μέχρι το 2013 που ξαναβρεθήκαμε όταν ήρθε εδώ. Γιατί έφυγε εκείνος, έφυγα εγώ από την Κρήτη στην Αθήνα και μετά από την Αθήνα πήγα στην Αμερική για να σπουδάσω, γύρισα και έτσι πέρασαν 13 χρόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: εισβολή της Ρωσίας με επίθεση σε πολλές περιοχές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: παιδιά και μητέρα πέθαναν από φωτιά σε σπίτι

“Euroferry Olympia”: τρίτη σορός βρέθηκε στο πλοίο