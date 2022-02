Πολιτική

Τουρκία: υπερπτήσεις μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα συντηρεί την ένταση στο Αιγαίο, σε μια μέρα με αυξημένη ανησυχία, λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.

Εν μέσω της αναταραχής που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη επανέρχονται στην πρακτική των προκλήσεων.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, δύο ζευγάρια από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από τα ελληνικά νησιά Ανθρωποφάγοι και Μακρονήσι.

Ωρα 10:02 ένα ζεύγος τουρκικών F-16 έκανε υπερπτήση πάνω από τις νησίδες Ανθρωποφάγοι και Μακρονήσι, περνώντας σε ύψος 20.000 ποδών πάνω από ελληνικό έδαφος.

Ενα λεπτό αργότερα, ώρα 10:03, άλλα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 πέταξαν και πάλι πάνω από τις νήσους Ανθρωποφάγοι και Μακρονήσι, σε ύψος 11.000 ποδών.