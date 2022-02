Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Αναμένω χειροπιαστή βοήθεια από τους συμμάχους μας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του ουκρανικού εδάφους από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως αναμένει από τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν χειροπιαστές κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ ο στρατός ανακοίνωσε πως τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον του ουκρανικού εδάφους από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Στην ανατολική ουκρανική πόλη Μαριούπολη, το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε πως οι βομβαρδισμοί έπληξαν μια περιοχή κατοικιών και έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος μερικών ανθρώπων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία αναμένει χειροπιαστή βοήθεια από τους συμμάχους της.

Εξάλλου, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε τις άλλες χώρες να επιβάλουν σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία αμέσως και να παράσχουν στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία.

"Αυτή τη στιγμή, ο Πούτιν βυθίζει την Ευρώπη στην πιο σκοτεινή εποχή της από το 1939. Όποια κυβέρνηση ελπίζει ότι μπορεί να περιμένει να περάσει αυτό είναι αφελής. Μην επαναλάβετε λάθη του παρελθόντος", έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

