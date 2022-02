Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - Πανό στην Τούμπα: εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αντιδράσεις

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού αγώνα που έδωσε ο ΠΑΟΚ, το βράδυ της Πέμπτης, στο γήπεδο της Τούμπας, όπου αναγραφόταν «Αδέρφια κρατάτε γερά», περιεχόμενο που συνδεόταν με τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου 'Αλκη.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης παρήγγειλε από την Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας αφενός για να εντοπιστούν αυτοί που ανήρτησαν το πανό και αφετέρου για να τους αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες. Το αδίκημα που διερευνάται αφορά την παρότρυνση σε πράξεις βίας, όπως περιγράφεται στον Αθλητικό Νόμο.

Στην παραγγελία της προς την ΕΛ.ΑΣ., η εισαγγελέας ζητεί να αξιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου και να αναζητηθούν αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να καταθέσουν. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, θα διερευνηθεί επίσης εάν οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ προέβησαν σε ενέργειες για να κατέβει το πανό.

Παρέμβαση Θεοδωρικάκου για το προκλητικό πανό

Την άμεση προσωπική παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου προκάλεσε το προκλητικό πανό που αναρτήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μίντιλαντ και αποτελεί κίνηση συμπαράστασης κάποιων, στους προφυλακισμένους δολοφόνους του 19χρονου 'Αλκη.

Αδιαφορώντας για την ειδεχθή δολοφονία από την ομάδα των χούλιγκαν, οι πρωταγωνιστές αυτής της προκλητικής ενέργειας ανάρτησαν το πανό που έγραφε, «Αδέρφια κρατάτε γερά», κάτι που καταγράφηκε από την αστυνομία και έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε σήμερα το πρωί με τον Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, και ζήτησε ενημέρωση για το ποια δράση έχει αναπτύξει η Αστυνομία για να βρεθούν οι ένοχοι του επαίσχυντου περιεχομένου πανό που αναρτήθηκε, χθες, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας.





