“Υγεία πάνω απ' όλα” σε νέα ώρα

Η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα όσων πάσχουν από Πάρκινσον;

Είναι η ηλικία μας απλώς μια αυθυποβολή;

Ποιες είναι οι θεραπευτικές ασκήσεις που βοηθούν τη ρήξη μηνίσκου;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, στις 12:00.

Πώς η υγιεινή διατροφή και η άσκηση δρουν προληπτικά σε ασθενείς με καρκίνο;

Με ποιον τρόπο ο ύπνος επηρεάζει τα κιλά μας;

Ποιο είναι το καθημερινό άγχος αποχωρισμού που δημιουργείται στον σκύλο μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, στις 12:00.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

