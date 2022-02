Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκατόμβη νεκρών από τη ρωσική εισβολή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας της Ουκρανίας για τα θύματα των επιθέσεων σε Κίεβο και Μαριούπολη.

Τουλάχιστον 198 Ουκρανοί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Video shared by Kyiv mayor Vitaliy Klitschko showing a Russian rocket strike a residential building. Have also seen photos on social media from other angles pic.twitter.com/muNYVSAWYO

This is #Kiev/#Kyiv, the capital city of #Ukraine this morning. You can see signs of the last night's battle with Special Forces of #RussianArmy (#Spetsnaz) last night. For second consecutive night, they managed to protect their city & prevent it from occupation. pic.twitter.com/299GqkmT4e