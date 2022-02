Πόλεμος στην Ουκρανία - Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: είμαστε δίπλα σας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε στην επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Τι αναφέρθηκε για τους ομογενείς στην Μαριούπλλη.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το μεσημέρι του Σαββάτου τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με επισημη ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, «ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα από την αρχή τάχθηκε υπέρ των πιο αυστηρών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε έτοιμος να παράσχει βοήθεια προς την Ουκρανία σε τομείς που θα ζητηθεί και ανέφερε ότι τα Ελληνικά Γενικά Προξενεία στην Οδησσό και τη Μαριούπολη συνεχίζουν να λειτουργούν».

«Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την καθαρή θέση της Ελλάδας και του ίδιου προσωπικά, από την πρώτη στιγμή, υπέρ της χώρας του και ζήτησε τη συνέχιση της στήριξης στο πλαίσιο της ΕΕ», όπως αναφέρει το Μαξίμου

Απο το Γραφείο του Πρωθυπουργού σημείωθηκε επίσης πως από το Υπουργείο Υγείας αποστέλλεται προς την Ουκρανία, ιατροφαρμακευτικό υλικό.

I'm getting support calls. Spoke with President of Switzerland @ignaziocassis and Prime Minister of Greece @kmitsotakis. Thank you for the decisions on concrete assistance to ????!