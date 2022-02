Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία Τσαβούσογλου – Λαβρόφ

Η ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ να τερματιστεί η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε μια ανακοίνωση, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είπε ότι ο Τσαβούσογλου επανέλαβε, επίσης, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

