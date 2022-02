Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ρωσία: “Έπεσε” ο επίσημος ιστότοπος του Κρεμλίνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγιναν αναφορές περί κυβερνοεπιθέσεων εναντίον διαφόρων ιστότοπων της ρωσικής κυβέρνησης

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σε πλήρη εξέλιξη και την τρίτη ημέρα των μαχών με τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, ήρθε και η τραγική είδηση για τον χαμό δύο Ελλήνων από βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν στην περιοχή Σαρτανά.

Το κέντρο του Κιέβου “φλέγεται”, με τους κατοίκους να παραμένουν στα καταφύγια ή στο μετρό, για να προστατευτούν.

Oι Ουκρανοί έχουν οχυρώσει την περιοχή κοντά στο προξενείο με δέντρα και μπαζούκας, πρόκειται για την περιοχή την οποία αποκαλούν Ρέμα.

Σε αυτή την πολεμική κατάσταση, ο επίσημος ιστότοπος του Κρεμλίνου, του γραφείου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, kremlin.ru, "έπεσε" σήμερα, έπειτα από αναφορές περί κυβερνοεπιθέσεων εναντίον διαφόρων ιστότοπων της ρωσικής κυβέρνησης και κρατικών ΜΜΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσική εισβολή: Εκτός Ουκρανίας ο Έλληνας πρέσβης

Κακοκαιρία Μπιάνκα: βροχές, καταιγίδες και χιόνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτυπούν σπίτια σε Κίεβο και Μαριούπολη (εικόνες)