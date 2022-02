Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τσετσένοι μαχητές πολεμούν μαζί με τους Ρώσους

Ο ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Πούτν, δήλωσε πως Τσετσένοι μαχητές έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία.



Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ηγέτης της Τσετσενίας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτν, δήλωσε σήμερα πως Τσετσένοι μαχητές έχουν αναπτυχθεί στην Ουκρανία, ενώ προέτρεψε τους Ουκρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο Καντίροφ καυχήθηκε ότι οι τσετσενικές μονάδες δεν έχουν μέχρι στιγμής υποστεί απώλειες και ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα μπορούσαν εύκολα να καταλάβουν μεγάλες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ αυτών την πρωτεύουσα Κίεβο, όμως αποστολή τους είναι να αποφύγουν τις απώλειες ζωών.

Την ίδια ώρα, η ουκρανική συνοριοφυλακή είπε σήμερα πως η Ρωσία έκλεισε το βορειοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας για τη ναυσιπλοΐα.

"Η παρουσία πλοίων σε αυτήν τη ζώνη θα αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική απειλή", αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση.

Χθες Παρασκευή, η Ουκρανία είπε ότι η Ρωσία έπληξε δύο εμπορικά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, μία ημέρα αφότου η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία.





