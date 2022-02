Life

VICE News Tonight: “Εισβολή στην Ουκρανία” (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει, 12 ώρες μετά την προβολή της στις ΗΠΑ, μια αποκαλυπτική εκπομπή του VICE για την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη,



Απόψε στις 00:15, ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει, 12 ώρες μετά την προβολή της στις Η.Π.Α., μια αποκαλυπτική εκπομπή του VICE για την επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, «Η Εισβολή στην Ουκρανία», το 30λεπτο επεισόδιο του πολυβραβευμένου VICE World News, περιλαμβάνει αποκλειστικές εικόνες και ανταποκρίσεις από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, αλλά και τη διεισδυτική ματιά δημοσιογράφων που έχουν βρεθεί στο πεδίο της Ανατολικής Ουκρανίας και έχουν επαφές με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ΑΝΤ1 παρακολουθεί όλες τις δραματικές εξελίξεις από τα μέτωπα του πολέμου, και ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα τους τηλεθεατές, μέσα από τις ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ των απεσταλμένων του, αλλά και όλου του δημοσιογραφικού δυναμικού του, ενώ επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά εντάσσει στο πρόγραμμά του εκπομπές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.





