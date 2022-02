Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Κυβερνοστρατός” για τις ρωσικές ψηφιακές επιθέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απευθύνει κάλεσμα στους χάκερ της χώρας να βοηθήσουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών.



Η Ουκρανία θα δημιουργήσει έναν κυβερνοστρατό για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές ψηφιακές επιθέσεις, δήλωσε χθες Σάββατο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μιχάιλο Φεντόροφ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει απευθύνει κάλεσμα στους χάκερ της χώρας να βοηθήσουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στη διαξαγωγή αποστολών κυβερνοκατασκοπείας εναντίον των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Δημιουργούμε έναν κυβερνοστρατό», έγραψε ο Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Twitter που παρέπεμπε στην εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων Telegram, η οποία δημοσίευσε μία λίστα με εξέχοντες ρωσικούς ιστότοπους. «Θα υπάρχουν αποστολές για όλους. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο μέτωπο του κυβερνοχώρου. Η πρώτη αποστολή είναι στο κανάλι για τους ειδικούς του κυβερνοχώρου».

Το Telegram δημοσιοποίησε μία λίστα με τους ιστότοπους 31 μεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανώσεων της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων του ενεργειακού κολοσσού Gazprop, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, τριών τραπεζών και ορισμένων κυβερνητικών ιστοσελίδων.

Ο επίσημος ιστότοπος του Κρεμλίνου και του γραφείου του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν (Kremlin.ru) τέθηκε εκτός λειτουργίας χθες Σάββατο σε μία προφανή κυβερνοεπίθεση DDoS (Κατανεμημένη Επίθεση Άρνησης Εξυπηρέτησης).

Κακόβουλο λογισμικό σάρωσης δεδομένων ανακαλύφθηκε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, αφότου έπληξε εκατοντάδες υπολογιστές, σύμφωνα με ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET.

Οι υποψίες στράφηκαν στη Ρωσία, η οποία έχει επανειλημμένως κατηγορηθεί για κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ουκρανίας και άλλων χωρών. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται κυβερνητικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ υποστήριξαν πως ρώσοι χάκερς ήταν πίσω από μία σειρά κυβερνοεπιθέσεων DDoS την περασμένη εβδομάδα που έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας ιστότοπους τραπεζών και κυβερνητικών υπηρεσιών της Ουκρανίας πριν από τη ρωσική εισβολή. Η Ρωσία έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Έλον Μασκ παρέχει ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μακρόν: Μήνυμα στα ελληνικά για τους νεκρούς ομογενείς μας

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: ισχυρές καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή