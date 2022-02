Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το YouTube “έκοψε” τα έσοδα για ρωσικά κανάλια

Επικαλούμενο «εξαιρετικές συνθήκες», το YouTube ανακοίνωσε πως αναστέλλει τη δυνατότητα αριθμού καναλιών να έχουν έσοδα από το YouTube.



Το YouTube απαγόρευσε σήμερα στο κρατικής ιδιοκτησίας ρωσικό μέσο ενημέρωσης RT και άλλα ρωσικά κανάλια να έχουν έσοδα από διαφημίσεις οι οποίες παίζουν μαζί με τα βίντεό τους στην πλατφόρμα του, κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε το Facebook, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Επικαλούμενο «εξαιρετικές συνθήκες», το YouTube ανακοίνωσε πως «αναστέλλει τη δυνατότητα αριθμού καναλιών να έχουν έσοδα από το YouTube, περιλαμβανομένων ρωσικών καναλιών που σχετίζονται με πρόσφατες κυρώσεις», όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση διαφημίσεων ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το YouTube.

H EE ανακοίνωσε την Τετάρτη κυρώσεις σε βάρος ατόμων, μεταξύ των οποίων η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, την οποία περιέγραψε ως διευθύντρια του RT και «κεντρική φυσιογνωμία» της ρωσικής προπαγάνδας.

Τα βίντεο των εν λόγω καναλιών θα αναφέρονται επίσης λιγότερο συχνά μεταξύ αυτών τα οποία συστήνονται από το YouTube, δήλωσε ο εκπρόσωπος του YouTube Φαρσάντ Σαντλού. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το RT και αρκετά άλλα κανάλια δεν θα είναι πια προσβάσιμα στην Ουκρανία έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο ουκρανός υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ έγραψε νωρίς σήμερα στο Twitter ότι ήρθε σε επαφή με το YouTube «για να μπλοκάρει τα προπαγανδιστικά ρωσικά κανάλια - όπως τα Russia 24, TASS, RIA Novosti».

Το RT και η Σιμονιάν δεν απάντησαν όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν. Το YouTube αρνήθηκε να κατονομάσει τα άλλα κανάλια που περιόρισε.

