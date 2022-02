Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: οι επιδοτήσεις τον Μάρτιο και ο εφοδιασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, ακόμη και σε ακραία σενάρια, σε σχέση με τις συρράξεις και την κρίση στην Ουκρανία, κάνουν λόγο πηγές του ΥΠΕΝ.

Οι επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν την βασική ανησυχία του οικονομικού επιτελείου σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς σε επίπεδο επάρκειας εφοδιασμού κρίνεται ότι υπάρχουν εφεδρείες προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ οι επιδοτήσεις των καταναλωτών θα συνεχιστούν το Μάρτιο για έβδομο μήνα, και αναμένεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του Φεβρουαρίου καθώς τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε ελαφρά υποχώρηση των τιμών του ρεύματος στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Η επιδότηση για τις παροχές κύριας κατοικίας, (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ήταν το Φεβρουάριο 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 150 kWh κατανάλωσης ανά μήνα και 110 ευρώ ανά MWh για μηνιαία κατανάλωση από 151 - 300 kWh.

Η εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε την Πέμπτη άλμα 34% στις τιμές του ηλεκτρισμού στο ελληνικό Χρηματιστήριο, στα 235,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην προημερήσια αγορά, επίπεδα πάντως που δεν είναι πρωτοφανή, ενώ την Παρασκευή η τιμή υποχώρησε στα 220,9 ευρώ.

Αντίστοιχα στο ολλανδικό Χρηματιστήριο οι τιμές του φυσικού αερίου μετά το άλμα της Πέμπτης έως και στα 144 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υποχώρησαν την Παρασκευή στο επίπεδο των 100-105 ευρώ.

Ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Μέχρι στιγμής η τροφοδοσία από τη Ρωσία, μέσω του δικτύου που διέρχεται από Τουρκία και Βουλγαρία συνεχίζεται χωρίς διαταραχή.

Το ίδιο ισχύει και με τον αγωγό ΤΑΡ, που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή αγορά. Η ελληνική πλευρά έχει θέσει αίτημα επαύξησης των ποσοτήτων για την εγχώρια αγορά όσο διαρκεί η κρίση το οποίο - όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων την Παρασκευή υπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα - αντιμετωπίζεται θετικά.

Έχουν προγραμματιστεί μέχρι στιγμής τέσσερις εκφορτώσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, από τις εταιρείες από τις εταιρίες Μυτιληναίος, Elpedison και ΔΕΠΑ. Περισσότερα φορτία αναζητώνται στη διεθνή αγορά, προκειμένου να υπάρχουν διαρκώς επαρκή αποθέματα για να καλύψουν τη ζήτηση από ηλεκτροπαραγωγούς, βιομηχανία και οικιακούς καταναλωτές/μικρές επιχειρήσεις. Πρόσβαση στη Ρεβυθούσα για εφοδιασμό με φυσικό αέριο ζήτησε και η Βουλγαρία.

Σε περίπτωση στενότητας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, έχει εξασφαλιστεί η λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου που έχουν τεχνικά αυτήν τη δυνατότητα, με καύση πετρελαίου ντήζελ. Πρόκειται για τις μονάδες ΔΕΗ Κομοτηνής, Λαύριο 4, Ενεργειακή Θεσσαλονίκης και Θίσβης της Elpedison και 3 μονάδες της Ήρων συνολικής ισχύος (με τη χρήση του εναλλακτικού καυσίμου) 1794 μεγαβάτ. Στην ίδια περίπτωση θα επιστρατευθούν και οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ οι οποίες επί του παρόντος έχουν περιορισμένη συμμετοχή στην κάλυψη του φορτίου (5-10 % το Φεβρουάριο). Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, πέρα από την καθημερινή εξορυκτική δραστηριότητα υπάρχει διαθεσιμότητα αποθεμάτων λιγνίτη που μπορεί να καλύψει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Σε ικανοποιητικά επίπεδα διαμορφώνονται και τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο Προληπτικής Δράσης για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο που ισχύει περιλαμβάνει 59 διαφορετικά σενάρια πιθανών διαταραχών στον εφοδιασμό της χώρας και τα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Έλον Μασκ παρέχει ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου (βίντεο)

NBA - Αντετοκούμπο: κορυφαίος και… μοιραίος στην ήττα των Μπακς (εικόνες)