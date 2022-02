Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σκρέκας: εξαντλήσαμε τις δυνατότητες στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την ανάγκη ευρωπαϊκής βοήθειας σε όλα τα κράτη, αλλά και την ετοιμότητα για διαταραχή στην ροή φυσικού αερίου, λόγω της ουκρανικής κρίσης.

«Καταθέτουμε την ίδια πρόταση που υπήρχε με την κρίση του κορονοϊού, αλλά ενισχυμένη. Δεν μπορεί το κάθε κράτος-μέλος μόνο του να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός μηχανισμός που θα διαθέσει και τους πόρους», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την ενεργειακή κρίση, μετά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία που επιδεινώνουν την κατάσταση.

«Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ανατροφοδείται και παρατείνεται λόγω της κρίσης στην Ουκρανία. Κάθε κράτος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων», επεσήμανε ο Κώστας Σκρέκας, προσθέτοντας πως «εφόσον η κρίση παρατείνεται, πρέπει η Ευρώπη να πάρει έκτακτα μέτρα στήριξης, καθώς πολύ απλά, καμία χώρα, κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ακόμη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» πως «ζητάμε οι πόροι αυτοί που θα δοθούν, να μην επηρεάζουν το χρέος και το έλλειμα κάθε χώρας»

Μάλιστα, στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «ο κ .Τσίπρας δεν έχει καταλάβει τι κάνει η Γαλλία και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί οι προτάσεις πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Η Γαλλία έχει πυρηνικά εργοστάσια, που έχουν μηδενικό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είπε ότι δεν πρέπει να έχουν κέρδη φέτος και αυτά να επιστραφούν στους πολίτες»

Η ΔΕΗ έχει διαθέσει πάνω από 600 εκ. ευρώ μέχρι τώρα και μαζί με τα 1,4 δις του Κράτους, είναι πάνω από 2 δις ευρώ η βοήθεια, επεσήμανε ο Κώστας Σκρέκας, προσθέτοντας δηκτικά πως «αν μπορούσαμε με ένα νόμο και ένα άρθρο να βάλουμε τέλος στην ακρίβεια των αγαθών και της ενέργειας, θα το είχαμε κάνει όλες οι χώρες».

Για 7 στα 10 νοικοκυριά, που καταναλώνουν μέχρι 1.200 – 1.300 κιλοβατώρες το τετράμηνο, απορροφούμε πάνω από το 50% του αυξημένου κόστους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, ιδίως καθώς οι λογαριασμοί ήταν φουσκωμένοι και πριν την ενεργειακή κρίση», ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Υπογράμμισε πως «δεν γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου, για το οποίο δεν είναι στενά τα όρια, μια οικογένεια με εισόδημα έως 20.000 ευρώ μπορεί να είναι δικαιούχος. Τα νοικοκυριά τα στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή», λέγοντας ακόμη πως «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που στηρίζει οριζόντια και όλες τις επιχειρήσεις. Φτάνουν αυτά; Όχι. Για αυτό λέμε η ΕΕ πρέπει να πάρει μέτρα άμεσα, για να στηρίξει τους πολίτες.

Μάλιστα, ανέφερε πως η επιβάρυνση για τους ευρωπαίους πολίτες, το κόστος από την ενεργειακή κρίση είχε υπολογιστεί στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ, πριν από την ουκρανική κρίση.

«Δεν φαίνεται να έχουμε διαταραχές στην ροή φυσικού αερίου αυτήν την στιγμή. Όμως κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν εναλλακτικές», τόνισε ο κ. Σκρέκας, αναφέροντας το σχέδιο που εκπονήθηκε στην έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΝ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: ανάκριση Ρώσων αιχμαλώτων από Ουκρανούς στρατιώτες (αποκλειστικό βίντεο)

Κώστας Βουτσάς: O αιώνιος “τέντι μπόι” του ελληνικού κινηματογράφου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών