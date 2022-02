Οικονομία

Σκρέκας για φυσικό αέριο: Επαρκής η τροφοδοσία - Σχέδιο με εναλλακτικές

Συνεδρίασε η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΝ. Πόσο επαρκούν τα αποθέματα. Τι εξετάστηκε για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με άλλο καύσιμο

Χωρίς διαταραχές συνεχίζεται η τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο, ενώ τα εγχώρια αποθέματα (λιγνίτες, υδροηλεκτρικά, ηλεκτροπαραγωγή με ντήζελ, αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα) μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού. Αυτά προκύπτουν από τη συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε το πρωί υπό τον υπουργό Κώστα Σκρέκα.

«Στη συνεδρίαση αξιολογήσαμε τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και εξετάσαμε όλα τα σενάρια - ακόμα και τα πλέον δυσμενή - για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια», τόνισε ο υπουργός.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό που η πρότασή μας, να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές, έγινε αποδεκτή. pic.twitter.com/02zychPGv4 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 25, 2022

Η εικόνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό αυτή τη στιγμή είναι η εξής:

Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο μέχρι αυτή στιγμή συνεχίζεται δίχως διαταραχές.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας και οι άλλες εταιρείες που εισάγουν φυσικό αέριο, βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν επιπλέον φορτία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τα αποθέματα του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Χθες κατέπλευσε πλοίο το οποίο μετέφερε 108.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου από τον αγωγό TAP που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα

Σε ότι αφορά τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ πέρα από την καθημερινή εξορυκτική δραστηριότητα υπάρχει διαθεσιμότητα αποθεμάτων λιγνίτη που μπορεί να καλύψει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Τα αποθέματα νερού για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων είναι ικανοποιητικά.

Σε ετοιμότητα είναι οι πέντε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, που έχουν δυνατότητα λειτουργίας με diesel.

Αναφορικά με τις τιμές ο υπουργός τόνισε:

«Δυστυχώς η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία ανατροφοδοτεί την σφοδρή διεθνή ενεργειακή κρίση που έχει εκτινάξει τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού σε δυσθεώρητα επίπεδα, απειλώντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε διαμηνύσει επανειλημμένα ότι θα συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας για όσο χρειαστεί.

Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και το Συμβούλιο Κορυφής όπου συμμετείχε, η Ελλάδα έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει τη λήψη εκτάκτων μέτρων υποστήριξης των κρατών - μελών απέναντι στη διεθνή ενεργειακή κρίση. Αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη το ότι η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού συμπεριλήφθηκε στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής».

Ο κ. Σκρέκας ζήτησε εξάλλου χθες την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. «Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία αναδεικνύουν τη σημασία της πρότασης που έχει υποβάλλει έγκαιρα η ελληνική Κυβέρνηση, για τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων καταναλωτών από το προηγούμενο Φθινόπωρο. Οι μεγάλες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας αποτελούν πανευρωπαϊκό πρόβλημα το οποίο απαιτεί την ανάληψη συντονισμένης δράσης σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε.

ΥΠΕΝ: Αίτημα της Βουλγαρίας για πρόσβαση στη Ρεβυθούσα

Αίτημα δέσμευσης χωρητικότητας στον σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Βουλγαρία, για την εξασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού από την Ρωσία.

Το αίτημα, σύμφωνα με αρμόδια κορυφαία πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξετάζεται θετικά καθώς ο προγραμματισμός των φορτίων ΥΦΑ για την ελληνική αγορά σε συνδυασμό με τα λοιπά υφιστάμενα ενεργειακά αποθέματα, καλύπτουν την εσωτερική κατανάλωση.

Το ελληνικό σύστημα συνδέεται με το βουλγαρικό στο Σιδηρόκαστρο, σημείο μέσω του οποίου εισάγεται στη χώρα το ρωσικό φυσικό αέριο. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα αντίστροφης ροής για τον εφοδιασμό της Βουλγαρίας μέσω Ελλάδας. Ήδη τα τελευταία χρόνια, με αξιοποίηση της δυνατότητας αντίστροφης ροής γίνονταν εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία.

Παράλληλα, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες του ΑΠΕ, ήταν κατ' αρχήν θετική η ανταπόκριση στο αίτημα για εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ, που μεταφέρει αέριο από το κοίτασμα του Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας και Ελλάδας.

Όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μετά την συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, που πραγματοποιήθηκε το πρωί, υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητας φυσικού αερίου από τον αγωγό TAP που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα.

Ελληνική Λύση: Η Κυβέρνηση αφήνει τους Έλληνες έρμαια των κερδοσκόπων

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της για την ενεργειακή κρίση η οποία αναμένεται να ενταθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρει τα εξής:

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας οξύνουν τις ολέθριες συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που ήδη πλήττει τα Ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η ΝΔ πρέπει άμεσα να διορθώσει τα εγκληματικά λάθη που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς χρονοτριβή.

Η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός πρέπει να υλοποιήσει άμεσα τις προτάσεις που η Ελληνική Λύση έχει καταθέσει εδώ και αρκετούς μήνες. Η ολοκλήρωση του East Med, του μοναδικού ασφαλούς αγωγού για την ενεργειακή προμήθεια προς την Ελλάδα και την Ευρώπη είναι ύψιστη προτεραιότητα.

Ζωτικής σημασίας είναι η έναρξη εξορύξεων του Ελληνικού ορυκτού πλούτου και η άμεση υπαναχώρηση από τις «παρανοϊκές» τοποθετήσεις ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων περί «μη εξόρυξης». Η πλήρης επαναλειτουργία των λιγνιτικών εργοστασίων είναι αυτονόητη, προκειμένου η Ελλάδα να επανακτήσει την ενεργειακή της αυτάρκεια και αυτονομία.

Άμεση πρέπει να είναι και η επιβολή πλαφόν στην τιμή πώλησης των καυσίμων, προκειμένου οι Έλληνες καταναλωτές να προστατευτούν από τα κρούσματα αισχροκέρδειας που πληθαίνουν. Είναι ανεπίτρεπτο οι Έλληνες να αφήνονται έρμαια στους κερδοσκόπους. Είναι καιρός η Ν.Δ. να αφήσει την «εξυπηρέτηση» των ολιγαρχών και να υπηρετήσει τους Έλληνες πολίτες.

