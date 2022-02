Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Σολτς: Ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τον πόλεμό του

Ειδικό ταμείο 100 δις ευρώ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Καγκελάριος. "Σκληρή γλώσσα" κατά του Πούτιν.



Ειδικό ταμείο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της Bundestag για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η 24η Φεβρουαρίου 2022 αποτελεί σημείο καμπής (…) Ο κόσμος μετά δεν θα είναι ίδιος με τον κόσμο πριν» από αυτή την ημερομηνία, δήλωσε ο κ. Σολτς και τόνισε ότι οι ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από κανέναν και με τίποτα». Ξέρω ποιες είναι οι ανησυχίες των πολιτών, συνέχισε ο καγκελάριος, «για τους νεότερους, ένας πόλεμος στην Ευρώπη είναι δύσκολο να κατανοηθεί (…) το ερώτημα όμως είναι αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας για να εμποδίσουμε τον Πούτιν να γυρίσει το ρολόι πίσω στην εποχή των ηγεμόνων του 19ου αιώνα».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «έβαλε τον εαυτό του στο περιθώριο όλης της διεθνούς κοινότητας με μια επαίσχυντη παραβίαση του διεθνούς δικαίου (…) ήθελε να διχάσει την ήπειρο με τη δύναμη των όπλων», πρόσθεσε ο Όλαφ Σολτς και τόνισε ότι η Γερμανία βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, στη «νέα πραγματικότητα» που δημιούργησε ο Ρώσος πρόεδρος. Σύμφωνα με τον καγκελάριο, μια απάντηση σε αυτό δόθηκε με την απόφαση της Γερμανίας να παραδώσει όπλα στην Ουκρανία. Επιπλέον, τόνισε, είναι κρίσιμης σημασίας να αποτραπεί η επέκταση της σύγκρουσης σε άλλες χώρες, για αυτό και η Γερμανία επιμένει στο καθήκον της να παρέχει βοήθεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. «Ας μην υποτιμά ο Πούτιν την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ο κ. Σολτς εκτίμησε ότι «ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τον πόλεμό του», καθώς «η ρωσική ηγεσία θα νιώσει σύντομα τη σκληρότητα των κυρώσεων».

Αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος του Πούτιν, δήλωσε για μία ακόμη φορά ο Γερμανός καγκελάριος και υπογράμμισε ότι η Γερμανία δεν θα επιτρέψει στον Ρώσο πρόεδρο να ανοίξει παλιές πληγές. «Η συμφιλίωση Γερμανών και Ρώσων είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας», δήλωσε και επαίνεσε όσους διαδηλώνουν στη Ρωσία κατά των ενεργειών της ηγεσίας τους. «Χρειάζεται μεγάλο θάρρος», είπε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία, ο Πούτιν θέλει να φτιάξει μια ρωσική αυτοκρατορία και να διαμορφώσει τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης σύμφωνα με τις ιδέες του. Είναι σαφές ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην ασφάλεια της χώρας μας, προκειμένου να προστατεύσουμε την ελευθερία μας. Χρειαζόμαστε ισχυρές υπερσύγχρονες ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε ο καγκελάριος και ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και να έχει τη στήριξη όλων. Αυτό θα αντιστοιχεί το 2024 στο 2% του ΑΕΠ της Γερμανίας, εξήγησε. «Το κάνουμε για τη δική μας ασφάλεια, όχι μόνο για να τηρήσουμε τον λόγο μας στους συμμάχους», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στη σχετική υποχρέωση για τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πήρε τον λόγο αμέσως μετά τον καγκελάριο, έσπευσε να συγχαρεί τον κ. Σολτς για την ομιλία του και να εγγυηθεί ότι «αυτόν τον δρόμο θα τον πάμε μαζί».

Με το βλέμμα στην εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο, ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να προωθηθούν σθεναρά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αποθηκευτούν μεγαλύτερες ποσότητες φυσικού αερίου και να κατασκευαστούν δύο τερματικοί σταθμοί για υγροποιημένο φυσικό αέριο. «Αυτό που είναι πλέον απαραίτητο βραχυπρόθεσμα, πρέπει να συνδυαστεί με αυτό που απαιτείται μακροπρόθεσμα», διευκρίνισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο καγκελάριος αναφέρθηκε σε όσους βγήκαν στους δρόμους των γερμανικών πόλεων για να διακηρύξουν την αντίθεσή τους στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι παίρνουν θέση κατά του πολέμου του Πούτιν. Θα υπερασπιστούμε την Ευρώπη και τις αξίες μας», δήλωσε χειροκροτούμενος.

