Πόλεμος στην Ουκρανία: εγκλωβισμένα πλοία με Έλληνες

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας για τα πλοία που βρίσκονται σε σημεία της εμπόλεμης Ουκρανίας.

Οκτώ πλοία βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με δεκάδες Έλληνες ναυτικούς μέσα.

Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν:

«Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα αποτύπωση/καταγραφή, στην θαλάσσια περιοχή της βόρειας Μαύρης Θάλασσας (λιμένες, αγκυροβόλια και χωρικά ύδατα Ρωσίας και Ουκρανίας) βρίσκονται οκτώ (8) πλοία υπό ελληνική σημαία με εξήντα έναν (61) Έλληνες ναυτικούς ενώ στη νότια Μαύρη Θάλασσα βρίσκονται πέντε (5) πλοία υπό ελληνική σημαία με τριάντα εννέα (39) Έλληνες ναυτικούς.

Εκ των οκτώ πρώτων, ένα (1) βρίσκεται στο λιμένα Γιούζνε Οδησσού, ένα (1) βρίσκεται σε ρουμανικά χωρικά ύδατα, ενώ τα υπόλοιπα έξι (6) βρίσκονται σε αγκυροβόλια είτε του Νοβοροσίσκ Ρωσίας, είτε του Στενού Κερτς, ανοικτά της Κριμαίας.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία πέντε (5) ελληνόκτητων πλοίων στο βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, στα οποία επιβαίνουν 19 Έλληνες ναυτικοί».

