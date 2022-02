Πολιτική

Πρόεδρος Κομισιόν: η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ

Τι είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τάχθηκε υπέρ της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πράγματι εν καιρώ [θα] ανήκει σε εμάς. Είναι χώρα που ανήκει ανάμεσά μας και θέλουμε να ενταχθεί», είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν σε ρεπόρτερ του Euronews ερωτηθείσα χθες Κυριακή σχετικά με την εισδοχή του Κιέβου στην ΕΕ. Επισήμανε ότι υπάρχουν ήδη πεδία συνεργασίας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο.

Το Σάββατο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε πίεση για να ληφθεί απόφαση για το ζήτημα.

«Είναι κρίσιμη ώρα να κλείσει η μακρά συζήτηση μια για πάντα και να ληφθεί απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

«Συζητήσαμε με τον (πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ) για την περαιτέρω αποτελεσματική βοήθεια και για τον ηρωικό αγώνα των Ουκρανών για να έχουν ελεύθερο μέλλον», πρόσθεσε.

Μποορέλ: η ΕΕ αποδεσμεύει 450 εκ. ευρώ για όπλα στην Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην αποδέσμευση 450 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων από την ΕΕ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή», λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την αγορά και την παράδοση όπλων σε μία χώρα που δέχεται επίθεση, ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ. Με τα 450 εκατ. ευρώ από την ΕΕ θα αγοραστούν όπλα και θα παραδοθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για να αντισταθούν στη ρωσική εισβολή. Επιπλέον, οι «27» συμφώνησαν στην αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια καυσίμων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν το νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών στην ΕΕ.

Οι «27», ενέκριναν, επίσης, την απαγόρευση του εναέριου χώρου της ΕΕ για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και όλα τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς και την απαγόρευση της μετάδοσης στην ΕΕ του "Russia Today", του "Sputnik" και των θυγατρικών τους που «παραπληροφορούν», όπως είπε ο Μπορέλ.

