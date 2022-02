Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο

Το Antonov-225, σύμφωνα με την Ουκρανία, καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο στη διάρκεια σκληρών μαχών.



Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, το ουκρανικό φορτηγό Antonov-225, καταστράφηκε από ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο στη διάρκεια σκληρών μαχών, ανακοίνωσε ο κρατικός όμιλος Ukroboronprom.

«Οι Ρώσοι εισβολείς κατέστρεψαν το κόσμημα της ουκρανικής αεροπορίας, το An-225» στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, όπου το αεροσκάφος «βρισκόταν για επισκευές», ανέφερε ο όμιλος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αυτό το μοναδικό στον κόσμο αεροσκάφος, που είχε μήκος 84 μέτρα και μπορούσε να μεταφέρει φορτίο περίπου 250 τόνων με ταχύτητα που έφτανε τα 850 χλμ/ώρα, είχε βαπτιστεί «Mriya», «Όνειρο» στα ουκρανικά.

«Η Ρωσία κατέστρεψε το 'Mriya' μας. Όμως δεν θα καταφέρει ποτέ να καταστρέψει το όνειρό μας για ένα ισχυρό, ελεύθερο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος. Θα νικήσουμε», έγραψε στο Twitter ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε ενώ το αεροδρόμιο του Γκοστομέλ είναι το θέατρο βίαιων συγκρούσεων από την Πέμπτη που άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία από το ρωσικό στρατό, ο οποίος επιχειρεί να καταλάβει αυτή τη στρατηγικής σημασίας υποδομή.

