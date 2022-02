Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Τέλος προθεσμίας - Πρόστιμα από την 1η Μαρτίου

Προθεσμία έως σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2022 έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση και η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.

Η μη έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει πρόστιμο, το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα.

Συγκεκριμένα το ύψος του προστίμου είναι:

ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ

ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.

μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.

Εάν ένας ιδιοκτήτης οχήματος δεν μπορεί να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας, έχει τη δυνατότητα να το θέσει σε ακινησία.

Αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2022



Έκδοση ειδοποιητηρίων

Για να λάβετε το ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας, ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Στο site της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, επιλέγετε:

Αν έχετε κωδικούς στο myTAXISNET:

Πολίτες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet ή

Επιχειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet

Αν δεν έχετε κωδικούς στο myTAXISNET:

Πολίτες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Επιχειρήσεις - φορολογικές υπηρεσίες - οχήματα - τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Εκπομπές CO2 – τιμή σε ευρώ ανά μονάδα ρύπου

0-122: 0 ευρώ

123-139: 0,64 ευρώ

140-166: 0,70 ευρώ

167-208: 0,85 ευρώ

209-224: 1,87 ευρώ

225-240: 2,20 ευρώ

241-260: 2,50 ευρώ

261-280: 2,70 ευρώ

Πάνω από 281: 2,82 ευρώ

Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να πληρώσουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με την προηγούμενη χρονιά.

Αναλυτικά, οι τιμές των τελών κυκλοφορίας για οχήματα που είναι αγορασμένα από το 2006 και μετά έχουν ως εξης:

Από 1.072 κ.ε – 1.357 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 135 ευρώ

Από 1.358 κ.ε – 1548 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 255 ευρώ

Από 1.549 κ.ε – 1.738 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 280 ευρώ

Από 1.739 κ.ε – 1.928 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 320 ευρώ

Από 1.929 κ.ε – 2.357 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 690 ευρώ

Από 4.001 κ.ε και άνω ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 1.380 ευρώ

Τι προβλέπεται για την κατάθεση πινακίδων



Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να καταθέσουν πινακίδες ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της AAΔE.

Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς τους TAXISNet θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Συνδέεστε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΑΑΔΕ

Μπαίνετε στην εφαρμογή myCarΒάζετε τους κωδικούς Taxisnet

Καταχωρείτε:

τον ΤΚ της περιοχής την οδό τον αριθμό

Δηλώνετε το χώρο στάθμευσης (ενοικιασμένος ή καταχωρημένος)

Υποβάλετε την αίτησηΛαμβάνεται τον αριθμό αίτησης

Αφαιρείτε τις πινακίδες από το όχημα και τις κρατάτε σε ασφαλές μέρος