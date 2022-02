Πολιτισμός

“Το Πρωινό”: Ο Κιμούλης, η αγωγή και η αντίδραση Λέχου - Ψαρρά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποζημίωση - “μαμούθ” διεκδικεί ο ηθοποιός από συναδέλφους του και από το ΣΕΗ, σχετικά με καταγγελίες σε βάρος του και δηλώσεις για το πρόσωπο του. Τι απαντούν οι πρωταγωνιστές και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Τις πρώτες αντιδράσεις από τα πρόσωπα εναντίον των οποίων στρέφεται ο Γιώργος Κιμούλης, διεκδικώντας αποζημίωση άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Γιώργος Κιμούλης αξιώνει συνολικά ποσό 1,212 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επιμερίζει και εξειδικεύει στα δικόγραφα που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο, ως αποζημίωση για ηθική και περιουσιακή βλάβη που υπέστη μετά από καταγγελία που έκανε σε βάρος του για φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά που είχε επιδείξει εναντίον της η ηθοποιός Ζέτα Δούκα την οποία υιοθέτησε αμέσως το πειθαρχικό όργανο του Σωματείου Ηθοποιών στο στάδιο ερευνών του για το #MeToo στον χώρο των καλλιτεχνών.

Με τις αγωγές του ο ηθοποιός στρέφεται με την πρώτη αγωγή κατά της καταγγέλλουσας ηθοποιού και των συναδέλφων τους Δώρας Χρυσικού και Νίκου Ψαρρά.

Με δεύτερη αγωγή του ο κ. Κιμούλης στρέφεται κατά του ΣΕΗ, του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, Πασχάλη Τσαρούχα, καθώς και δυο ακόμη μελών του εν λόγω συμβουλίου. Με την αγωγή αυτή διεκδικεί αποζημίωση ύψους 100.000 ευρώ από τον ΣΕΗ και 50.000 ευρώ από το καθένα από τα τρία μέλη του Πειθαρχικού. Επιπλέον, διεκδικεί αποζημίωση ύψους 231.227, 80 ευρώ για την περιουσιακή ζημία, την οποία όπως υποστηρίζει υπέστη.

Την Παρασκευή οι Ζέτα Δούκα, Νίκος Ψαρράς και Δώρα Χρυσικού απάντησαν με μία κοινή ανακοίνωση τους.

Την Δευτέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν τόσο ο Πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, αναφορικά με όσα καταλογίζει κατά του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών ο Γιώργος Κιμούλης, λέγοντας πως ο κ. Κιμούλης είχε διαγραφεί δια παντός προ ετών από το ΣΕΗ, όμως ενεγράφη εκ των υστέρων, άγνωστο πως, αλλά και ότι με τις ενέργειες του ο Γιώργος Κιμούλης βλάπτει το ΣΕΗ.

Ακόμη, δημοσιογράφοι της εκπομπής ζήτησαν τα πρώτα σχόλια για τις αγωγές αποζημίωσης τόσο από τον εγκαλούμενο από τον Γιώργο Κιμούλη, Νίκο Ψαρρά, όσο και από την Κατερίνα Λέχου, η οποία επίσης είχε αναφερθεί στον Γιώργο Κιμούλη, για όσα συνέβαιναν την περίοδο που διατηρούσαν ερωτικό δεσμό.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαύρη Θάλασσα: Έλληνες ναυτικοί “εγκλωβισμένοι“ σε δύο πλοία (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: κρυφά σχέδια, παγίδες και έρωτες (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Καταστράφηκε το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο