Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Φρένο” στις ρωσικές επενδύσεις βάζει η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστέλλεται η έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής σε Ρώσους επενδυτές. Η ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.



Στην αναστολή της έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής επενδυτικού σκοπού που προέρχονται από πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η αναστολή αφορά και σε υπό εξέταση άδειες και σε νέα αιτήματα.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, δεν θα εξετάζονται μέχρι νεωτέρας αιτήσεις για άδειες διαμονής της κατηγορίας «στελέχη επιχειρήσεων» για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αναμονή σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βόμβες στο Κίεβο - Οδομαχίες στο Χάρκοβο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φάρμακα και υγειονομικό υλικό στέλνει η Ελλάδα

Κακοκαιρία - Χιόνια: Που χρειάζονται αλυσίδες