Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: συγκινητικό βίντεο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο βίντεο υπάρχουν αποσπάσματα από παρεμβάσεις της, αλλά και φωτογραφίες από τα χρόνια της παρουσίας της στην Ευρωβουλή.

Με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Μαριέττα Γιαννάκου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

«Αυτό που μας χρειάζεται είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στην οποία όμως οι πολιτες δεν θα είναι αμέτοχοι», ακούγεται να λέει η Μαριέττα Γιαννάκου στο βίντεο, που περιέχει και σειρά φωτογραφιών από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στα έδρανα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.

«Το 1988 υπήρξα εισηγήτρια σε 7 εκθέσεις υπό τον τίτλο ‘’Γυναίκες στα κέντρα λήψεως αποφάσεων’’, στην πολιτική, στις επιχειρήσεις παντού, που αποτέλεσε και τη βάση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε τη μεγάλη εκστρατεία πληροφόρησης που άρχισε το 1989- 1990 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των γυναικών και στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων» ακούγεται να λέει η Μαριέττα Γιαννάκου.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποχαιρετά την πρώην υπουργό και ευρωβουλευτή Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία απεβίωσε χθες βράδυ. Πριν από λίγους μήνες, η κα Γιαννάκου μας μίλησε για τη σημασία της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της & τους αγαπημένους της», αναφέρεται στην ανάρτηση.

