Κώστας Καραμανλής: Η Μαριέττα Γιαννάκου έδινε δύσκολες μάχες σε όλη της τη ζωή

Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρετά με οδύνη την καλή του φίλη Μεριέττα Γιαννάκου. Αναλυτικά η δήλωσή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με αφορμή την απώλεια της Μαριέττας Γιαννάκου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με οδύνη αποχαιρετώ τη Μαριέττα Γιαννάκου. Την καλή μου φίλη. Την συνοδοιπόρο στους πολιτικούς αγώνες. Την πολύτιμη συνεργάτη. Σε όλη της τη ζωή έδινε δύσκολες μάχες. Τις κέρδισε όλες. Η τελευταία ήταν άνιση και η Μαριέττα λύγισε.

Θα την θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό. Θα τη θυμόμαστε όλοι για την ακεραιότητα, τον ορθολογισμό και την αναλυτική της σκέψη. Για την προσήλωσή της στο συμφέρον του Τόπου και των πολλών. Για την στράτευσή της στο κοινό όραμα της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Για την ανεξίτηλη μεταρρυθμιστική σφραγίδα της στην Εκπαίδευση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Θα μας λείψει. Σε όλους όσοι την γνωρίσαμε και πορευτήκαμε μαζί της.

Στην αγαπημένη της Ζωή και στους οικείους της εκφράζω τα συλλυπητήριά μου».

