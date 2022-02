Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ουκρανία είναι μία χώρα από εμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και η θέση του προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την αλληλεγγύη του στο λαό της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Β. Ζελένσκι εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο twitter. Ο πρωθυπουργός χαιρέτησε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκής της προοπτική, λέγοντας ότι "είναι μια χώρα από εμάς".

"Απόλυτη αλληλεγγύη στον Πρόεδρο @ZelenskyyUa και τον λαό της Ουκρανίας. Καλωσορίζουμε την επιλογή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της προοπτική, είναι μια χώρα από εμάς " ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

"Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine's EU choice; they are one of us"

Full solidarity with President @ZelenskyyUa and the people of Ukraine. We welcome Ukraine’s EU choice; they are one of us. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2022

Τις «διαφορετικές θέσεις και ευαισθησίες» που έχουν οι χώρες της ΕΕ στο μακροχρόνιο αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

"Η ένταξη είναι ένα μακροχρόνιο αίτημα της Ουκρανίας. Όμως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ευαισθησίες εντός της ΕΕ σχετικά με τη διεύρυνση. Η Ουκρανία θα υποβάλει επίσημο αίτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκφράσει επίσημη γνώμη και το Συμβούλιο θα αποφασίσει", εξήγησε ο Σαρλ Μισέλ, ερωτηθείς σχετικά.

Εξάλλου, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η πρέπει να υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες και το διεθνές δίκαιο. «Η απειλή που εκτοξεύτηκε χθες έρχεται πάνω από άλλες προκλήσεις που επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν ένα είδος γεωπολιτικής τρομοκρατίας. Πρέπει να απαντήσουμε σταθερά και με ψυχραιμία», τόνισε.

Ο Σαρλ Μισέλ υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής άμυνας. «Μιλάμε εδώ και καιρό γι' αυτό το ζήτημα», είπε, όμως «αυτό το Σαββατοκύριακο η Ευρώπη της Άμυνας έγινε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα». Τόνισε ότι η ευρωπαϊκή δύναμη αποδείχθηκε έτοιμη, μέσα σε λίγες ώρες από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση, ανακοινώνοντας στρατιωτικό εξοπλισμό προς την Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπιάνκα”: Που καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Κορονοϊός: 16274 νέα κρούσματα τη Δευτέρα

Εισβολή στην Ουκρανία: ρωσική αυτοκινητοπομπή κινείται προς το Κίεβο (εικόνες)