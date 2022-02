Οικονομία

Folli Follie - Κουτσολιούτσοι: εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους

Πατέρας και γιος θα βρεθούν σύντομα εκτός φυλακής με περιοστιστικούς όρους.

Εκτός φυλακής θα βρεθούν άμεσα οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τους παραποιημένους ισολογισμούς της FOLLI FOLLIE, Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, καθώς εκπνέει το 18μηνο της προφυλάκισής τους.

Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων όπου δικάζονται μαζί με άλλους 8 κατηγορούμενους για μία σειρά οικονομικών αδικημάτων αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του ιδρυτή της FOLLI FOLLIE Δημήτρη Κουτσολιούτσου και του γιου του Τζώρτζη με περιοριστικούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, επέβαλε και στους δύο:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Απαγόρευση απομάκρυνσης από τον Νομό Αττικής

Εμφάνιση το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας τους.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και ενδεχομένως ακόμα και αύριο να ανοίξει η πόρτα της φυλακής για τους δύο κατηγορούμενους. Η εκδίκαση της υπόθεσης βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα λόγω του μεγάλου αριθμού των μαρτύρων και των κατηγορούμενων.

