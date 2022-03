Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

Πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις είναι η ρωσική αυτοκινητοπομπή που πλησιάζει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν χθες Δευτέρα κατέγραψαν ότι πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή κινείται βόρεια του Κιέβου, βασικού στόχου των ένοπλων δυνάμεων της Ρωσίας μετά την εισβολή της περασμένης εβδομάδας στην Ουκρανία, εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ» στον βορρά, ανέφερε η Maxar.

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κυριεύσει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, «ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο», ενώ «σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο», πρόσθεσε η Maxar.

Στις εικόνες βλέπει κανείς εκατοντάδες οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμους της ουκρανικής επαρχίας και, ενίοτε, καπνό σε μικρή απόσταση, που προέρχεται από φλεγόμενα κτίρια, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα εικόνες που καταγράφουν νέες συγκεντρώσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, οχημάτων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την Πέμπτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προς το παρόν καταφέρει να υπερασπιστούν τις προσβάσεις στο κέντρο του Κιέβου και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων «επιβραδύνθηκε» την πέμπτη ημέρα της εισβολής, καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Κατά δύο πηγές που ερωτήθηκαν χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια διπλωματική και μια προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, η Μόσχα ετοιμάζεται να εξαπολύσει άμεσα έφοδο στο Κίεβο.

Η κύρια ρωσική δύναμη που κινείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα «προέλασε περίπου πέντε χιλιόμετρα» και βρίσκεται «περίπου 25 χλμ.» από την πόλη, εκτίμησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα.

