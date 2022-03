Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Εμβόλιο Pfizer: γιατί δεν προστατεύει τα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που οφείλεται η μεγάλη μείωση στην αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε παιδιά 5-11 ετών, σύμφωνα με ερευνητές στις ΗΠΑ.

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικό, όσον αφορά την αποτροπή της λοίμωξης στα παιδιά πέντε έως 11 ετών, από ό,τι είναι στους εφήβους και στους ενήλικες, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Το εν λόγω εμβόλιο είναι μέχρι στιγμής το μοναδικό εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για τα παιδιά 5-11 ετών. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάζουν οι "Τάιμς της Νέας Υόρκης", το εμβόλιο προστατεύει τα παιδιά αυτής της ηλικίας από σοβαρή Covid-19, αλλά δεν παρέχει σχεδόν καμία προστασία κατά της πιθανότητας λοίμωξης, ακόμη κι ένα μόλις μήνα μετά τον πλήρη εμβολιασμό τους.

Η νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον (Δεκέμβριος 2021 και Ιανουάριος 2022), ανέλυσε δεδομένα από 852.384 πλήρως εμβολιασμένα παιδιά 12-17 ετών και 365.502 ηλικίας 5-11 ετών. Οι ερευνητές έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv.

Η αποτελεσματικότητα έναντι του κινδύνου νοσηλείας μειώθηκε από 85% στο 73% στους εφήβους, ενώ στα μικρά παιδιά από το 100% στο 48%. Η αποτελεσματικότητα κατά του κινδύνου λοίμωξης μειώθηκε στα μεγάλα παιδιά από 66% στο 51% και στα μικρά παιδιά από 68% μόλις στο 12%. Μεγάλη διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στην ηλικία των 12 ετών (αποτελεσματικότητα 67%) έναντι εκείνης στην ηλικία των 11 ετών (μόνο 11%).

Η μεγάλη μείωση στην αποτελεσματικότητα πιθανώς οφείλεται, σύμφωνα με τους ερευνητές και τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, στο ότι στα μικρά παιδιά χορηγείται μόνο το ένα τρίτο της δόσης των μεγαλυτέρων παιδιών και των ενηλίκων. Είχε προηγηθεί πρόσφατα η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων κλινικής δοκιμής που έδειξε επίσης χαμηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε παιδιά δύο έως τεσσάρων ετών, τα οποία είχαν πάρει ακόμη μικρότερη δόση.

"Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ηλικιακές ομάδες είναι εντυπωσιακή", δήλωσε ο κορυφαίος ανοσολόγος δρ Φλόριαν Κράμερ της Ιατρικής Σχολής του Όρους Σινά στη Νέα Υόρκη. Αυτή η διαφορά πιθανώς εξηγείται, επειδή τα 12χρονα παιδιά πήραν δόση 30 μικρογραμμαρίων του εμβολίου, ενώ τα 11χρονα μόνο 10 μικρογραμμαρίων.

Ειδικοί στις ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα παραπάνω θα κάνουν ακόμη πιο διστακτικούς ορισμένους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους κατά του κορονοϊού. "Είναι απογοητευτικό, αλλά όχι τελείως απρόσμενο, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εμβόλιο που αναπτύχθηκε ως απάντηση σε μια προηγούμενη παραλλαγή. Φαίνεται πάντως πολύ απογοητευτικό να βλέπει κανείς μια τόσο γρήγορη μείωση (της αποτελεσματικότητας) κατά της Όμικρον", δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Έλι Ρόζενμπεργκ του Τμήματος Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Πάντως οι ειδικοί συνεχίζουν να συνιστούν το εμβόλιο για τα παιδιά, καθώς δεν παύει να προστατεύει κατά της βαριάς νόσου Covid-19. "Πρέπει να δώσουμε σαφώς έμφαση στο ίδιο το ντόνατ και όχι στην τρύπα του", ανέφερε η ειδική στα παιδικά εμβόλια δρ Κάθριν Έντουαρντς του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ του Τενεσί.

Τα ευρήματα, σύμφωνα με τον δρα Ρόζενμπεργκ, εγείρουν τα ερωτήματα ποια είναι η σωστή δόση στα μικρά παιδιά, πόσες δόσεις πρέπει να χορηγούνται και πότε. Μέχρι τώρα στις ΗΠΑ μόνο ένα στα τέσσερα παιδιά 5-11 ετών έχει κάνει δύο δόσεις του εμβολίου Covid-19 (το CDC δεν έχει συστήσει ακόμη τρίτη ενισχυτική δόση γι' αυτή την ηλικιακή ομάδα), ενώ η FDA δεν έχει ακόμη εγκρίνει το εμβόλιο για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών. Οι Pfizer και ΒioNTech συνεχίζουν να δοκιμάζουν μια τρίτη δόση τόσο σε παιδιά 5-11 ετών, όσο και κάτω των πέντε ετών, με τα αποτελέσματα να αναμένονται μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, μια άλλη πρόσφατη βρετανική έρευνα έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της συμπτωματικής λοίμωξης στους εφήβους 12-17 ετών πέφτει μετά από δύο μήνες μόνο στο 23%.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ανδραβίδα: Σκότωσε την γυναίκα, τα παιδιά του και αυτοκτόνησε

Αμπράμοβιτς: Πουλά την Τσέλσι και δωρίζει τα χρήματα σε Ουκρανούς

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι