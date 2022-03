Κοινωνία

Κακοκαιρία: Σχολεία κλειστά λόγω χιονιού

Οι έντονες χιονοπτώσεις στη Δυτική Μακεδονία επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η κακοκαιρία έφερε έντονες χιονοπτώσεις από τα μεσάνυχτα στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. έφερε έντονες χιονοπτώσεις από τα μεσάνυχτα στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Έτσι, με απόφαση του δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, την Τρίτη 1 Μαρτίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 9.15 το πρωί ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.





Επίσης, στην ΠΕ Καστοριάς και στους δήμους Καστοριάς, 'Αργους Ορεστικού και Νεστορίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ενώ δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί τα ΚΔΑΠ καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Δήμου Αργους Ορεστικού Καστοριάς.





Στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Πρεσπών, Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.





Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους, Βοϊου Βελβεντού και Σερβίων τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στον δήμο Κοζάνης η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 09:15.