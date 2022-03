Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Πρόσφυγες: Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν φύγει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι χώρες της Ευρώπης προετοιμάζονται να δεχθούν πρόσφυγες, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστική αντιμετώπιση των Αφρικανών προσφύγων.



Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο ξεπερνά το μισό εκατομμύριο, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι, αν και υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστική αντιμετώπιση των Αφρικανών προσφύγων.

Η πλειονότητα των Ουκρανών προσφύγων έχει καταφύγει μέχρι στιγμής στην Πολωνία. Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εισέλθει στη χώρα από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα ο Πολωνός υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσιε Βάσικ.

Μιλώντας στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Polski Radio 1 ο Βάσικ επεσήμανε ότι «τις προηγούμενες 24 ώρες 100.000 άνθρωποι πέρασαν τα πολωνοουκρανικά σύνορα». «Συνολικά από την Πέμπτη» έχουν φτάσει στη χώρα «350.000 πρόσφυγες», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Κρις Μέλτσερ πρόσθεσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της Ουκρανίας, αν και δεν ήταν σε θέση να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις Μάρτιν Γκρίφιθς δήλωσε ότι ο οργανισμός επιθυμεί να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά χρειάζεται περισσότερα χρήματα και περισσότερες εγγυήσεις ασφαλείας. «Οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να αντεπεξέλθουν. Ο ΟΗΕ αύξησε την ανθρωπιστική του παρουσία στην Ουκρανία. Θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε», τόνισε ο Γκρίφιθς απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας το συντομότερο δυνατό και προετοιμαζόμαστε για αυτό εδώ και κάποιο καιρό», πρόσθεσε.

«Πρέπει όμως να πω ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες οι μετακινήσεις των αγαπητών μας συναδέλφων στην Ουκρανία έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω των συνεχιζόμενων μαχών και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε καταφέρει να λάβουμε διαβεβαιώσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές ότι θα προστατευθούν οι ανθρωπιστικές μετακινήσεις. Μόλις σήμερα το βράδυ κατάφερα να λάβω κάποιες διαβεβαιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση», κατήγγειλε ο Γκρίφιθς.

Συνολικά 119 ανθρωπιστικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία. Περισσότερα χρήματα χρειάζονται και για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας τόσο μέσα στην Ουκρανία όσο και για τους πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα απευθυνθεί σήμερα στη διεθνή κοινότητα για το θέμα.

Διακρίσεις

Καθώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να φεύγουν από την Ουκρανία, κάποιοι Αφρικανοί καταγγέλλουν ότι αξιωματούχοι τους έχουν εμποδίσει να διασχίσουν τα σύνορα της χώρας. Χιλιάδες νεαροί Αφρικανοί φοιτητές σπουδάζουν στην Ουκρανία – κυρίως από τη Νιγηρία, τη Γκάνα, την Κένυα, τη Νότια Αφρική, την Αιθιοπία, τη Σομαλία και άλλες χώρες—καθώς τους είχαν προσελκύσει το χαμηλό κόστος σπουδών και τα υψηλά πρότυπα της παιδείας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας Τζόφρι Ονιεάμα ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα να διευκρινίσει την κατάσταση. Ο ίδιος επεσήμανε ότι «εξέφρασε την ανησυχία του για τις πληροφορίες ότι Ουκρανοί συνοριοφύλακες εμποδίζουν την έξοδο Νιγηριανών πολιτών».

Από την πλευρά του ο Κουλέμπα απάντησε ότι «οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες έχουν λάβει εντολές να επιτρέπουν σε όλους τους αλλοδαπούς να φεύγουν από τη χώρα. Δεσμεύθηκε να ερευνήσει και να επανέλθει σύντομα», έγραψε στο Twitter ο Ονιεάμα. Ο Νοτιοαφρικανός υπουργός Εξωτερικών Κλέισον Μονιέλα είχε καταγγείλει με ανάρτησή του στο Twitter την Κυριακή ότι Νοτιοαφρικανοί φοιτητές και άλλοι Αφρικανοί έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης στα σύνορα μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας.

Ωστόσο η υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας Σίρλεϊ Αγιόρκορ Μποτσουέι επεσήμανε ότι οι φοιτητές από τη χώρα της δεν αντιμετώπισαν προβλήματα όταν προσπάθησαν να φύγουν από την Ουκρανία. Η ίδια πρόσθεσε ότι 38 από τους 220 Γκανέζους που έχουν αποχωρήσει μέχρι στιγμής από την Ουκρανία πέρασαν στην Πολωνία χωρίς πρόβλημα. Περισσότεροι από 460 άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στον δρόμο προς τα σύνορα της Ουκρανίας.

Χθες Πολωνοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες περί διακρίσεων εις βάρος των Αφρικανών μεταναστών και μία εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ανοησίες», όταν ρωτήθηκε σχετικά από το dpa. «Τα μέλη της πολωνικής συνοριοφρουράς βοηθούν όλους τους ανθρώπους που φεύγουν από τη ζώνη του πολέμου στην Ουκρανία. Η εθνικότητα και η υπηκοότητα δεν έχουν σημασία», τόνισε.

Η Ιταλία έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως το τέλος του έτους προκειμένου να αντιμετωπίσει με την αναμενόμενη εισροή προσφύγων από την Ουκρανία, όπως αποφάσισε χθες Δευτέρα το υπουργικό συμβούλιο. Παράλληλα η Ρώμη έχει διαθέσει 10 εκ. ευρώ για να οργανώσει την άφιξη των προσφύγων.

Λίγοι πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στη Γερμανία, περίπου 1.800, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, πρόκειται κυρίως για Ουκρανούς αλλά και για κάποιους ξένους φοιτητές από άλλες χώρες.

Στη Γαλλία οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπορούν να ταξιδέψουν με το τρένο δωρεάν. «Η τραγωδία που πλήττει την Ουκρανία μας αγγίζει όλους», έγραψε χθες στο Twitter o Ζαν-Πιέρ Φαραντού επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρόμων SNCF.

Η οργάνωση βοήθειας των προσφύγων Pro Asyl χαιρέτισε την προθυμία των γειτονικών χωρών της Ουκρανίας να δεχθούν πρόσφυγες και τόνισε ότι αυτές θα πρέπει να υποδέχονται και τους αλλοδαπούς που φεύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. «Η ίδια η Ουκρανία έχει προσφέρει προστασία από τον πόλεμο και τις διώξεις σε πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα από τη Συρία, την Τσετσενία και τη Σομαλία», επεσήμανε η οργάνωση.

Επίσης Αφγανοί που απομακρύνθηκαν από την Καμπούλ, μετά την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, και φοιτητές από όλο τον κόσμο βρίσκονται στην Ουκρανία. «Οι βόμβες δεν κάνουν διακρίσεις με βάση την εθνικότητα ή το χρώμα του δέρματος και αντίστοιχα δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις στα σύνορα», υπογράμμισε ο Καρλ Κοπ επικεφαλής της Pro Asyl για την Ευρώπη.





Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

Εισβολή στην Ουκρανία: στρατιωτική φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων πλησιάζει στο Κίεβο (εικόνες)

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)