“Euroferry Olympia”: κατάσβεση της αναζωπύρωσης πριν την νέα έρευνα

Έχει σταματήσει η επιχείρηση ανεύρεσης των τριών αγνοουμένων λόγω της φωτιάς που καίει ακόμα μέσα στο πλοίο.



Συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Euroferry Olympia στο λιμάνι του Αστακού, καθώς μετά το χθεσινό άνοιγμα του καταπέλτη υπήρξε αναζωπύρωση στο δεύτερο γκαράζ. Λόγω της πτώσης πυροστεγούς πόρτας του πλοίου η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στη ρίψη νερού εξωτερικά του πλοίου, προκειμένου να μειωθούν οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ χθες με τη χρήση γερανού οχήματος απομακρύνθηκαν από την είσοδο του πλοίου δύο καμένα ημιφορτηγά.

Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει έντονος καπνός στο εσωτερικό του πλοίου ενώ μόνο όταν σβήσουν εντελώς όλες οι εστίες της φωτιάς θα ξεκινήσει εκ νέου επιχείρηση ανεύρεσης των τριών αγνοουμένων και η απομάκρυνση των οχημάτων από τα γκαράζ του πλοίου.

