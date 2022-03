Πολιτική

Πόλεμος - Τσίπρας: Απαιτείται εθνική σύνεση και πολιτική ειλικρίνεια

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία.



«Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βυθίζει μια ευρωπαϊκή χώρα στο ζόφο του πολέμου, στο αίμα και στην καταστροφή, και επαναφέρει την Ευρώπη -αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα- σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι απαιτείται εθνική σύνεση, ανθρωπιστική ευαισθησία, πολιτική ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, απαιτείται το εθνικό να ταυτίζεται με την αλήθεια, με την αυτοσυγκράτηση, με την αποφυγή της παγίδας να μετατρέψουμε μια διεθνή κρίση σε κομματική και μικροκομματική ακρισία. «Φοβάμαι ότι σε πολλά σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού το μυαλό του ήταν στους πολιτικούς αντιπάλους του και όχι στον Πούτιν και στον Ερντογάν», σχολίασε. Σημείωσε ότι ωστόσο παρά τις διαφορές πρέπει να υπάρξουν κοινοί στόχοι για όλους στην αίθουσα: Αποκατάσταση της ειρήνης, προστασία των εθνικών μας συμφερόντων σε μια τόσο ρευστή και επικίνδυνη κατάσταση και αλληλεγγύη σε όσους υποφέρουν από τη λαίλαπα του πολέμου σε κάθε πόλη και χωριό της Ουκρανίας.

Υπογράμμισε ότι όλοι οφείλουν να καταδικάσουν απερίφραστα την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας, την «απαράδεκτη αναθεωρητική λογική» στην οποία βασίζεται, να εκφραστεί η αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον Ουκρανικό λαό και τα θερμά συλληπητήρια στις οικογένειες των ομογενών μας που σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική εισβολή. «Οφείλουμε να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι ότι οι ενέργειες του Προέδρου Πούτιν αποβαίνουν και θα αποβούν εις βάρος όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά και εις βάρος του Ρωσικού λαού και των συμφερόντων του», τόνισε. Σημείωσε ότι «η διεθνής κοινότητα και ειδικά η ΕΕ οφείλουν να στηρίξουν τον λαό της Ουκρανίας και να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα προκειμένου να τερματιστεί άμεσα η επίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις να αποχωρήσουν και να ανοίξει ένας αξιόπιστος δρόμος διπλωματίας και ειρήνης». Τόνισε ότι «οι κυρώσεις πρέπει να είναι εργαλείο για την ειρήνη, και όχι εργαλείο για τη συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα».

