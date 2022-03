Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: Φάρμακα και υγειονομικό υλικό στέλνει η Ελλάδα

Πλεύρης και Ράπτη επικοινώνησαν με τους Ουκρανούς ομολόγους τους και ενημερώθηκαν για τις ακριβείς ανάγκες. Δράση αλληλεγγύης από το ΚΙΝΑΛ.



Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός, Ζωή Ράπτη, επικοινώνησαν την Τρίτη με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας της Ουκρανίας, Iryna Mykychak και τον υφυπουργό Ευρωπαϊκής Πολιτικής, Oleksi Iaremenco.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενημερώθηκαν για τις ακριβείς ανάγκες που υπάρχουν σε φάρμακα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και MoD (mobile dispensing/πακέτα πρώτων βοηθειων και χειρουργικής ετοιμότητας).

Οι Ουκρανοί υπουργοί ζήτησαν, ενδεικτικά, φάρμακα, χειρουργικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαλεία και εξοπλισμό για Covid-19. Το υπουργείο Υγείας θα τα ετοιμάσει και θα αποστείλει τα φάρμακα και όλο τον υγειονομικό εξοπλισμό στην Ουκρανία.

Δράση αλληλεγγύης του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για τον ουκρανικό λαό

Πρόσκληση προς τους πολίτες για τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας απευθύνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Κατόπιν επικοινωνίας του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Αθήνα, Sergii Shutenko, υπογραμμίστηκε ότι η παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στον ουκρανικό λαό είναι μείζονα προτεραιότητα. Ο Ουκρανός πρεσβευτής, από την πλευρά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι Έλληνες πολίτες και επέστησε την προσοχή στην ανακούφιση των προσφύγων από την πατρίδα του.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ξεκινά δράση συγκέντρωσης ιατροφαρμακευτικού υλικού. Οι συμπολίτες μας που επιθυμούν να συνδράμουν, θα μπορούν να πληροφορούνται τον τόπο και τη διαδικασία συγκέντρωσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, στα τηλέφωνα 210-3665375, -76, -79 και στο email: info@kinimaallagis.gr.

