Κηδεία Δημήτρη Τσοβόλα: Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στο Α' Νεκροταφείο. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες και πολιτικοί αποχαιρετούν τον Δημήτρη Τσοβόλα.



Το «τελευταίο αντίο» στον Δημήτρη Τσοβόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 15.00 στο Α’ Νεκροταφείο, όπου συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες, πολιτικοί και απλός κόσμος έδωσαν το «παρόν». Τραγικές φιγούρες η σύζυγός του, τα δύο παιδιά του και τα εγγόνια του.

Επιθυμία της οικογένειας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρου ήταν αντί στεφάνων τα χρήματα να διατεθούν στην Κιβωτό του Κόσμου.

Ο Δημήτρης Τσοβόλας τις τελευταίες ημέρες έδινε μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόμενος στο «Αττικόν». Μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν στο γραφείο του, αναλαμβάνοντας νομικές υποθέσεις.

