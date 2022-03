Κοινωνία

Τροχαίο με νεκρό οδηγό και δύο τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονική ήταν η μετωπική σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων, καθώς ο ένας από τους δύο οδηγούς υπέκυψε στα τραύματα του.

(εικιόνα αρχείου)

Ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το δυστυχήμα έγινε στις 16:45 της Δευτέρας, στον δρόμο Πύλης-Φυλής, στα Δερβενοχώρια.

Ο 88χρονος οδηγώντας το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με όχημα που εκινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός ενός τραυματισμένου άνδρα, από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στη δημοτική ενότητα Δερβενοχωρίων, στο δήμο Τανάγρας Βοιωτίας. ??Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 1, 2022

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας όπου δυστυχώς στις 8 το βράδυ υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο άλλο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διύθυνσης Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται πως "Ι.Χ.Ε. αυτ-το, συγκρούστηκε μετωπικά με αντίρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτ-το με δύο συνεπιβάτες, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πρώτου αυτ-του και τον ελαφρύ τραυματισμό των δύο συνεπιβατών του δεύτερου αυτ-του. Ανωτέρω τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο".

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Φρένο” στις ρωσικές επενδύσεις βάζει η Ελλάδα

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)

Γεωργιάδης: πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σιτηρά