Πόλεμος στην Ουκρανία - Διαπραγματεύσεις: Κίεβο και Μόσχα ξανά στο τραπέζι

Τα δεδομένα, οι απαιτήσεις της κάθε πλευράς και οι διαπραγματεύσεις στη σκιά των βομβαρδισμών.



Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που θα επικεντρωθεί στην πιθανή κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα, μία εβδομάδα μετά την ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι διαβεβαίωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είναι καθ’ οδόν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν οι συνομιλίες να συνεχιστούν στην Μπρεστ (δυτική Λευκορωσία) και ο ρωσικός στρατός δεσμεύθηκε να εγγυηθεί πως θα υπάρξει «ασφαλής διάδρομος» για τη διέλευση της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Η ουκρανική πλευρά απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες – τίποτε άλλο.

Ωστόσο το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε η Ρωσία να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στις περιοχές Χαρκίβ και Σούμι (ανατολικά), ώστε να μπορέσουν να φύγουν οι άμαχοι.

«Πρέπει να εντοπιστούν συγκεκριμένοι τύποι όπλων κρούσης που δεν θα αναπτυχθούν ποτέ στην Ουκρανία και δεν θα δημιουργηθούν», είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της οποίας δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ είπε ότι η Μόσχα αναγνωρίζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας και χαιρέτισε ως «θετικό βήμα» το γεγονός ότι ο Ζελένσκι θέλει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του την Τρίτη ότι η Ρωσία έπρεπε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της στην Ουκρανία προτού πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνομιλίες. Ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά από το ΝΑΤΟ και όχι από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία χρειάζεται ανθρωπιστικούς διαδρόμους τους οποίους θα στηρίζουν οργανισμοί όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα, δήλωσε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τα χωριά και οι πόλεις όπου φτάνουν τα ρωσικά στρατεύματα μετατρέπονται αμέσως σε μέρη λεηλασίας, κλοπών, φόνου», κατήγγειλε ο Ποντόλιακ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Χρειαζόμαστε ανθρωπιστικούς διαδρόμους -τρόφιμα, φάρμακα, ασθενοφόρα, εκκενώσεις. Χρειαζόμαστε ενεργή βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένου του ΟΑΣΕ. Αρκετά με τα λόγια», πρόσθεσε.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, τη Δευτέρα στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας, δεν είχε κανένα απτό αποτέλεσμα.

