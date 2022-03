Πολιτική

Ουκρανία - Επιχείρηση Νόστος 3: Το κομβόι των Ελλήνων κατευθύνεται προς Μολδαβία

Μετά την χθεσινή περιπέτεια, εν μέσω πυρών, η ελληνική αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από τη Ζαπορίζια. Τηλεδιάσκεψη Δένδια για την εξέλιξη της επιχείρησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και μέρους του προσωπικού του προξενείου Μαριούπολης από την Ουκρανία (Νόστος 3).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το κονβόι ξεκινάει από τη Ζαπορίζια, όπου διανυκτέρευσε, θα μετακινηθεί προς το Κιροβοχράντ (Kirovohrad) και εν συνεχεία προς τη Μολδαβία, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ενημέρωσε πως συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί για την εξέλιξη της επιχείρησης Νόστος 3, για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών που επιθυμούσαν να φύγουν από την περιοχή της Μαριούπολης. "Χρέος της Ελλάδας η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας", σημείωσε ακόμα ο κ. Δένδιας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εξωτερικών Θ. Δεμίρης, ο Πρέσβης Φρ. Κωστελλένος (ο οποίος βρισκόταν στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας), ο Γενικός Πρόξενος στην Οδησσό Δ. Δόχτσης και η Πρέσβης στη Ρουμανία (διαπιστευμένη και στη Μολδαβία) Σ. Γραμματά.

Συμμετείχα σε τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί για την εξέλιξη της επιχείρησης #Νόστος 3, για τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων πολιτών που επιθυμούσαν να φύγουν από την περιοχή της Μαριούπολης. Χρέος της Ελλάδας η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας. pic.twitter.com/PbrMIVXQrQ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 3, 2022

Εφιαλτικό ήταν χθες το ταξίδι φυγής για τους Έλληνες της Μαριούπολης με κατεύθυνση προς τη Ζαπορίζια, καθώς έπεσαν πυρά προς την κατεύθυνση των αυτοκινήτων που μετέφεραν την ελληνική αντιπροσωπεία.

Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής διπλωμάτες του προξενείου στη Μαριούπολη, έφτασε πριν από την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ξενοδοχείο της Ζαπορίζια - όπως ήταν το αρχικό πλάνο - όπου και θα διανυκτέρευσε.

Πρώτο μέλημα των ανθρώπων ήταν σήμερα να βρουν καύσιμα για τον εφοδιασμό των δεκάδων οχημάτων που αποτελούν την πομπή, όπως υπογράμμισε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστος Μαζανίτης.

