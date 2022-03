Αθλητικά

Χάαλαντ: η Μπαρτσελόνα “χρυσώνει” τον Νορβηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να δημιουργήσει τον “επόμενο Μέσι” ως σημείο αναφοράς των μπλαουγκράνα, επιχειρεί η διοίκηση των “μπλαουγκράνα”, προσφέροντας… γην και ύδωρ.

Ο Νο1 καλοκαιρινός, μεταγραφικός στόχος της Μπαρτσελόνα κι ευσεβής πόθος του προέδρου των «μπλαουγκράνα» Τζουάν Λαπόρτα ήταν και παραμένει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με την καταλανική ομάδα να έχει μεταφέρει ήδη πρόταση προς την πλευρά του διεθνούς Νορβηγού στράικερ, προσφέροντάς του «γη και ύδωρ» για να επιλέξει την «Μπάρτσα».

Σύμφωνα με την «Deportes Cuatro», το ρεπορτάζ της οποίας αναδημοσίευσε και η καταλανική εφημερίδα «Sport» (που έχει ισχυρότατες προσβάσεις στο ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα), η διοίκηση των Καταλανών έχει μεταφέρει μέσω του ατζέντη του παίκτη Μίνο Ραϊόλα, πρόταση ύψους 195 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, θέλοντας να μετατρέψει τον Χάαλαντ, ως το μεγαλύτερο brand στο ρόστερ της ομάδας και το σημείο αναφοράς της στη μετά-Μέσι εποχή.

Η προσφορά της «Μπάρτσα» για τον 21χρονο φορ περιλαμβάνει 20 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, 30 εκατ. για τον δεύτερο, 40 για τον τρίτο, 50 για τον τέταρτο και 55 για τον πέμπτο χρόνο συνεργασίας. Ξέχωρα από τα μπόνους στόχων, αλλά και τη... διόλου ευκαταφρόνητη προμήθεια που θα πρέπει να πληρωθεί στον ατζέντη του Νορβηγού.

Ο Ραϊόλα από την πλευρά του έχοντας άριστες σχέσεις με την Μπαρτσελόνα, έχει ξεκαθαρίσει προς τον πελάτη του, αλλά και τον πατέρα του πως το καλύτερο για το μέλλον του θα ήταν να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη κι όχι στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ, ειδικά αν οι «μερένχες» αποκτήσουν και τον Μπαπέ, προκειμένου να είναι το απόλυτο Νο1 της ομάδας.

Ο μοναδικός ενδοιασμός της πλευράς του ατζέντη του παίκτη είναι η διάρκεια του συμβολαίου, με τον ίδιο να προτιμά συνεργασία για 3+2 χρόνια. Ο Χάαλαντ αποτελεί το μεγαλύτερο «στοίχημα» για τον Λαπόρτα ο οποίος θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη top class για να ηγηθεί της ομάδας που ετοιμάζει ο Τσάβι.

Μάλιστα, τα ρεπορτάζ των ισπανικών ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Τσάβι ταξίδεψε την Τρίτη (01/03) στο Μόναχο για να συναντηθεί από κοντά με τον Νορβηγό, προκειμένου να του αναλύσει το πλάνο του για το πρότζεκτ των επόμενων χρόνων και να τον πείσει να επιλέξει την «Μπάρτσα».

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 166 σημεία

Ζελένσκι για επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο: Η Ρωσία θέλει νέο Τσερνομπιλ

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία