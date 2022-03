Κόσμος

Τέξας: Έσωσε το γιο του από ταύρο (βίντεο)

Ασπίδα για το γιο του έγινε ένας άνδρας που βρίσκονταν μαζί του στο ροντέο.

Ένας πατέρας έπεσε πάνω στο γιο του και τον προστάτεψε από τον μαινόμενο ταύρο.

Ο ηρωισμός ενός πατέρα προς το γιο του καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral.

Ένας 18χρονος βρισκόταν στο ροντέο με τον πατέρα του, όταν ξαφνικά ο αγριεμένος ταύρος τον έριξε κάτω.

Ο νεαρός ζαλίστηκε, ενώ ο ταύρος έκανε βόλτες.

Τότε ο πατέρας του νεαρού, έπεσε απότομα πάνω στο γιο του, έγινε ασπίδα για τον νεαρό και κατάφερε να τον προστατέψει από το αγριεμένο ζώο.

Ο νεαρός ευχαρίστησε τον πατέρα του και τους ταυρομάχους για τη γενναιότητά τους.

Το βίντεο από το Τέξας κάνει το γύρο του κόσμου.

