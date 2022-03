Κόσμος

Φονικός ανεμοστρόβιλος στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρούς, τραυματίες και καταστροφές άφησε πίσω το ανεμοστρόβιλος που "χτύπησε" την Άιοβα.

(εικόνα αρχείου)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι –τέσσερις ενήλικες και δύο παιδιά—έχασαν τη ζωή τους χθες Σάββατο το βράδυ όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε την Άιοβα στις κεντρικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τον ανεμοστρόβιλο τραυματίστηκαν επίσης τουλάχιστον άλλοι τέσσερις άνθρωποι και προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες», επεσήμανε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της κομητείας Μάντισον, ο Νταϊότζενις Αγιάλα.

Ο κυβερνήτης της Άιοβα Κιμ Ρέινολντς κήρυξε την κομητεία σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. «Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από τις φονικές καταιγίδες που έπληξαν σήμερα την πολιτεία μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Τον Δεκέμβριο πολλοί σφοδροί ανεμοστρόβιλοι έπληξαν πέντε πολιτείες στις κεντρικές ΗΠΑ, κυρίως το Κεντάκι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 79 ανθρώπων.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή