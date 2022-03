Κοινωνία

Απαγωγή επιχειρηματία - Ντράφι: ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους

Για ποια αδικήματα τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Δώδεκα κατηγορίες κακουργηματικου αλλά και πλημμεληματικου βαθμού περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Απόστολος Ανδρέου σε βάρος των 3 ατόμων που συνελλήφθησαν χθες για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άντρες και μία γυναίκα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία για την υπόθεση της πολυήμερης απαγωγής του επιχειρηματία τον οποίο άφησαν ελεύθερο μετά την καταβολή λύτρων.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης ο 41χρονος, η 39χρονη σύντροφός του και ο 34χρονος φίλος τους, κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα εξής αδικήματα:

-Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-Αρπαγή

-εκβίαση από κοινού

-ληστεία κατά συναυτουργία

-επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατ/εξακολούθηση

-εμπρησμός με πρόθεση

-κλοπή κατά συναυτουργία και κατ' /εξακολούθηση

-οπλοφορία κατά συναυτουργία

-οπλοκατοχή από κοινού και κατά μόνας

-διακεκριμένη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία

-αντιποίηση αρχής.

-βία κατά υπαλλήλων

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

