Ρεκόρ Γκίνες για θεατρική παράσταση

Δείτε τον χρόνο που χρειάστηκαν οι συντελεστές του Rubber Chicken Theatre για να ανεβάσουν μια θεατρική παράσταση από την ώρα που παρέλαβαν το σενάριο.

Σκωτσέζικη θεατρική εταιρεία κατέκτησε ξανά παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ανεβάζοντας ένα μιούζικαλ σε λιγότερο από 10 ώρες μετά την παραλαβή του σεναρίου.

Το Rubber Chicken Theatre στο Ντάνμπλεϊν κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη θεατρική παραγωγή, όταν ανέβασε παράσταση σε λιγότερο από 12 ώρες το 2019. Όμως το ρεκόρ καταρρίφθηκε μόλις λίγους μήνες αργότερα, όταν η ισπανική θεατρική ομάδα Grupo de teatro Albatros ανέβασε παράσταση σε 11 ώρες και 9 δευτερόλεπτα.

Οι κανόνες για παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες απαιτούσαν το χρονόμετρο να ξεκινά από τη στιγμή που οι συντελεστές του θεατρικού έργου άνοιξαν το μυστικό σενάριο, το οποίο ήταν για το μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας Return to the Forbidden Planet.

«Είχαμε μόλις 10 ώρες για να στήσουμε ολόκληρη την παράσταση, να απομνημονεύσουν οι ηθοποιοί τους ρόλους και τα τραγούδια, να μάθουν τις χορογραφίες, να βρεθούν κοστούμια και να οργανωθούν φωτισμοί, ήχος και σκηνικά» δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια, Πάμελα Μάκι στη Daily Record.

Ο κριτής των ρεκόρ Γκίνες Τζακ Μπρόκμπανκ ήταν σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και επιβεβαίωσε ότι η θεατρική εταιρεία κατέκτησε το ρεκόρ ανεβάζοντας το μιούζικαλ σε 9 ώρες, 59 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα του κουτιού με το σενάριο.

«Είμαστε χαρούμενοι που το πήραμε πίσω» είπε η Μάκι για το ρεκόρ. «Μεγαλύτερο, φωτεινότερο, πιο τολμηρό και πιο γρήγορο από ποτέ» πρόσθεσε.

