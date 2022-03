Παράξενα

Μασκαράς αυνανιζόταν στον δρόμο

Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκε παρέα μασκαράδων στο κέντρο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που η παρέα επέστρεφε σπίτι της είδε έξω από ένα κατάστημα έναν 34χρονο, μασκαρά, ο οποίος αυνανιζόταν σε κοινή θέα.

Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον δράστη ο οποίος φαίνεται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή της δημόσιας αιδούς ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ρεθύμνου.

