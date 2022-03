Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Έλληνας στρατιώτης: θα νικήσουμε (βίντεο)

Τι δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1, ο Αλέξης, ελληνικής καταγωγής στρατιώτης που πολεμά στην Ουκρανία.

Όσο οι μάχες στην Ουκρανία μαίνονται μετά την ρωσική εισβολή, ο Νικόλας Βαφειάδης, μίλησε με έναν ελληνικής καταγωγής στρατιώτη που πολεμά για την Ουκρανία.

Ο Αλέξης, μιλά ελληνικά καθώς είναι η καταγωγή του από τον πατέρα του και ουκρανικά καθώς είναι η μητρική του γλώσσα.

Χαρακτηριστικά δήλωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία: "Την κατάσταση την κοντρολάρουμε, ξέρουμε τι γίνεται και θα νικήσουμε."

Αναφέρθηκε και στους Ρώσους στρατιώτες αλλά και στους αιχμαλώτους και είπε χαρακτηριστικά: «Φοβούνται και περνάνε τη γραμμή έρχονται σε εμάς και λέει δεν θέλουν να πολεμήσουμε» όπως αναφέρει οι αιχμάλωτοι δηλώνουν πως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, "γιατί θα τους σκότωναν στη Ρωσία".

Όσον αφορά τις μάχες, αναφέρει πως οι μεγάλες μάχες αναμένεται να δοθούν στο Κίεβο το Χάρκοβο και άλλες μεγάλες πόλεις αναφέροντας πως οι μάχες θα διαρκέσουν για όσο χρειαστεί.

Τέλος τόνισε πως δεν πρόκειται να είναι ξανά φίλοι με τους Ρωσους, «θα είμαστε εχθροί για πάντα».

